김민석, 李 초청 만찬서 “걱정하시는 일 없도록 하겠다”

李 “우리 민주당은 당정청이 하나”
金 “대통령님 이끄셨던 지도부처럼”
8·17 전당대회 이후 8일 만에 회동
김민석 더불어민주당 대표가 25일 이재명 대통령의 초청으로 진행된 만찬에서 “대통령께서 걱정하시는 일 없도록 확실하게 일 잘하는 지도부가 되겠다”고 말했다.
이 대통령은 이날 전당대회 이후 8일 만에 민주당 신임 지도부와 함께 2시간가량 만찬을 함께했다. 여당에서는 김 대표를 비롯해 한병도 원내대표, 최민희·박선원·서미화·이성윤·한민수 최고위원, 한정애 사무총장, 권칠승 정책위의장, 박성준 수석대변인이 참석했다. 청와대에서는 강훈식 대통령비서실장, 홍익표 정무수석, 강유정 수석대변인, 정을호 정무비서관이 자리했다.
이 대통령은 “우리 민주당은 당정청이 하나”라면서 “앞으로도 당정청이 협력을 해서 우리 국민들이 더불어민주당에, 그리고 이재명 정부에 맡긴 역할들을 잘 해내면 좋겠다”고 말했다. 또한 “차이들이 있긴 하지만 그 차이가 아무리 크다고 해도 우리가 극복해야 될 상대와의 차이만큼 크지는 않다”며 “다른 점을 찾아내기 시작하면 원수의 길로 갈 것이고, 같은 점을 창자내면 우애 있는 형제가 될 것이다. 우리 당정청도 그렇게 되야 한다고 생각한다”고 덧붙였다.
이는 전당대회 과정에서 불거진 당내 갈등을 봉합해야 한다는 메시지를 던진 것으로 풀이된다. 이 대통령은 앞서 지난 19일에는 전당대회에서 당권을 놓고 경쟁한 김민석 대표, 정청래 의원, 송영길 의원을 청와대로 불러 만찬을 한 바 있다.
이어 마이크를 잡은 김 대표는 “이제야말로 당이 본격적으로 걷어붙이고, 실력 발휘를 하고, 대통령님의 국정운영이 잘 될 수 있도록 뒷받침해야 하는 시기라고 생각한다”며 “대통령이 이끄셨던 그런 두 번의 지도부에 못지않게 잘 화합하면서 나가는 지도부가 될 것이라고 확신하고, 그렇게 노력하겠다”고 화답했다.
한 원내대표도 “현재 도출되어 있는 주요 국정과제 입법을 연내에 처리하는 데 사활을 걸 생각”이라며 “특히 메가특구법과 예산안도 연내에 처리하고, 미래기금대응 설치법도 적기에 처리하기 위한 꼼꼼한 준비를 하겠다”고 했다.
김서호 기자
세줄 요약
- 이재명 대통령, 민주당 신임 지도부 만찬 초청
- 김민석 대표, 국정 뒷받침과 화합 의지 표명
- 당정청 협력 강조, 전당대회 갈등 봉합 메시지
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