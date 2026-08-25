김민석, 李 초청 만찬서 “걱정하시는 일 없도록 하겠다”

李 “우리 민주당은 당정청이 하나”

金 “대통령님 이끄셨던 지도부처럼”

8·17 전당대회 이후 8일 만에 회동

이미지 확대 이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 더불어민주당 신임 지도부 만찬 간담회에서 김민석 더불어민주당 대표의 발언을 듣고 있다. 뉴스1

세줄 요약 이재명 대통령, 민주당 신임 지도부 만찬 초청

김민석 대표, 국정 뒷받침과 화합 의지 표명

당정청 협력 강조, 전당대회 갈등 봉합 메시지

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김민석 더불어민주당 대표가 25일 이재명 대통령의 초청으로 진행된 만찬에서 “대통령께서 걱정하시는 일 없도록 확실하게 일 잘하는 지도부가 되겠다”고 말했다.이 대통령은 이날 전당대회 이후 8일 만에 민주당 신임 지도부와 함께 2시간가량 만찬을 함께했다. 여당에서는 김 대표를 비롯해 한병도 원내대표, 최민희·박선원·서미화·이성윤·한민수 최고위원, 한정애 사무총장, 권칠승 정책위의장, 박성준 수석대변인이 참석했다. 청와대에서는 강훈식 대통령비서실장, 홍익표 정무수석, 강유정 수석대변인, 정을호 정무비서관이 자리했다.이 대통령은 “우리 민주당은 당정청이 하나”라면서 “앞으로도 당정청이 협력을 해서 우리 국민들이 더불어민주당에, 그리고 이재명 정부에 맡긴 역할들을 잘 해내면 좋겠다”고 말했다. 또한 “차이들이 있긴 하지만 그 차이가 아무리 크다고 해도 우리가 극복해야 될 상대와의 차이만큼 크지는 않다”며 “다른 점을 찾아내기 시작하면 원수의 길로 갈 것이고, 같은 점을 창자내면 우애 있는 형제가 될 것이다. 우리 당정청도 그렇게 되야 한다고 생각한다”고 덧붙였다.이는 전당대회 과정에서 불거진 당내 갈등을 봉합해야 한다는 메시지를 던진 것으로 풀이된다. 이 대통령은 앞서 지난 19일에는 전당대회에서 당권을 놓고 경쟁한 김민석 대표, 정청래 의원, 송영길 의원을 청와대로 불러 만찬을 한 바 있다.이어 마이크를 잡은 김 대표는 “이제야말로 당이 본격적으로 걷어붙이고, 실력 발휘를 하고, 대통령님의 국정운영이 잘 될 수 있도록 뒷받침해야 하는 시기라고 생각한다”며 “대통령이 이끄셨던 그런 두 번의 지도부에 못지않게 잘 화합하면서 나가는 지도부가 될 것이라고 확신하고, 그렇게 노력하겠다”고 화답했다.한 원내대표도 “현재 도출되어 있는 주요 국정과제 입법을 연내에 처리하는 데 사활을 걸 생각”이라며 “특히 메가특구법과 예산안도 연내에 처리하고, 미래기금대응 설치법도 적기에 처리하기 위한 꼼꼼한 준비를 하겠다”고 했다.김서호 기자