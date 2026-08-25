李대통령 “민주당은 당정청이 하나…다른 점 찾으면 원수 돼”

李, 민주당 신임 지도부와 만찬 간담회
“저는 민주당의 가장 중요한 일원이다”
“대통령은 더불어민주당이 피워낸 꽃”
“정치 본질, 더 나은 국민 삶 만드는 것”
이재명 대통령은 25일 더불어민주당 신임 지도부와 만나 “(민주당 내부에) 차이들이 있지만 그 차이가 아무리 크다고 해도 우리가 극복해야 할 상대와의 차이만큼 크지는 않다”며 “다른 점을 찾으면 끝이 없다. 같은 점을 찾으면 가까워질 수 있다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 청와대 본관에서 가진 민주당 신임 지도부와의 만찬 간담회에서 “한 배를 타고 난 쌍둥이조차도 서로 다르다. 그런데 다른 점을 찾아내기 시작하면 원수의 길로 갈 것이고, 같은 점을 찾아내면 우애가 있는 형제가 된다”고 말했다.
이 대통령은 “당정청도 그렇게 돼야 한다고 생각한다”며 “당원들을 대표하는, 또 국민들을 위해 일하는 민주당의 구성원들도 서로의 작은 차이를 넘어서서 국민들이 맡긴 위대한 대한민국을 만드는 일에 전력질주해 나갈 수 있기를 기대한다”고 전했다.
이 대통령은 특히 “민주당은 당정청이 하나”라며 “그중에 대통령은 민주당이 피워낸 꽃이라고 할 수 있다”고 강조했다. 그러면서 “저는 민주당의 가장 중요한 일원”이라며 “정부 역시 민주당이 만들어낸 ‘민주당의 정부’”라고 짚었다.
아울러 민생 성과의 중요성도 강조했다. 이 대통령은 “앞으로도 당정청이 협력해 국민들이 민주당과 이재명 정부에 맡긴 역할들을 잘 해내면 좋겠다”며 “정치의 본질은 요란한 구호나 아름다운 주장이 아니라 국민들의 더 나은 삶을 현실적으로 만들어내는 것”이라고 언급했다.
이어 “민생이라고 쉽게 말하지만 국민들의 삶을 실질적으로 챙기고 개선하는 것이 그렇게 쉽지는 않다”며 “정책 집행 과정에서 당이든 정부든 청와대든 일방적으로 혼자 해낼 수 있는 일은 매우 제한적”이라고 했다. 또한 “앞으로 민주당과 정부, 청와대가 힘을 합쳐서 국민들이 우리에게 맡긴 역할을 충실하게 잘 해내고, 국민들의 더 나은 삶과 대한민국의 더 나은 미래를 확실하게 체감하실 수 있도록 만들어주기를 기대한다. 저도 함께 노력하겠다”고 덧붙였다.
강동용 기자
세줄 요약
- 당정청은 하나, 차이보다 공통점 강조
- 대통령은 민주당의 일원, 정부도 민주당의 정부
- 정치 본질은 민생 성과, 협력과 실행 당부
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