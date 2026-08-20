‘당협 물갈이’ 밀어붙인 장동혁… 당내 “지도부부터 재선출” 반발

野, 당협위원장 일괄 사퇴 추진

권영세 “張, 대표직서 물러나야”

현역의원 4명 징계 결정 또 미뤄

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.8.20

연합뉴스

세줄 요약 당협위원장 일괄 재선출 추진에 당내 반발 확산

절차 문제·숙의 부족 지적 속 강행 의지 유지

지도부 재선출·사퇴론까지 재점화

2026-08-21 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

장동혁 국민의힘 대표가 당협위원장 일괄 재선출을 밀어붙이면서 20일 파열음이 터져 나왔다. 장 대표가 충분한 논의를 요구하는 의원들의 의견을 수용하지 않으면서 ‘사퇴론’도 재점화됐다.국민의힘 최고위원회는 이날 오전 전국 254개 당협위원장을 8월 말 모두 사퇴시키고 재선출하는 방안을 논의했다. 장 대표가 지지자들에게 약속한 ‘당원 중심 정당’과 ‘물갈이’를 염두에 둔 장치다. 회의에서는 정점식 원내대표가 절차상의 문제를 제기했고 의원총회에서 의원들과 숙의를 거치자고 제안했다. 그럼에도 장 대표와 이에 찬성하는 원외 최고위원들은 뜻을 꺾지 않았다. 이에 우재준 청년최고위원은 기자들과 만나 “지도부 재선출을 위한 전당대회부터 다시 해야 한다는 생각”이라며 “모든 당협위원장을 새롭게 다시 평가하는 것은 우리 지도부가 할 수 있는 범위를 벗어난다. (대대적인) 개혁을 할 만큼 권위를 얻었다고 생각하지 않는다”고 말했다.이날 오전 첫 번째 의총에서도 의원들의 문제 제기가 잇따랐다. 국회 본회의 직후 이어진 2차 의총도 분위기가 비슷했다. 장 대표 측이 “의총과 관계없이 최고위를 열어 의결할 것”이라며 강행 의지를 밝히자 의원들의 비판은 곳곳에서 쏟아졌다. 그 여파로 이날 당의 진로와 장 대표의 거취 문제를 논의하려던 4선 의원 모임도 연기됐다.전날 장 대표가 중진들을 향해 던진 “불출마 선언이 총선에 도움 될 것”이라는 발언에 대해서도 비판이 나왔다. 5선의 권영세 의원은 이날 라디오 출연에서 “최근 당 사정이나 장 대표의 그런 얘기를 보면 (대표직에서) 물러나는 게 확실히 더 맞다”고 했다.권 의원은 또 “총선이라든지 앞으로 있을 대선에서 이기기 위해서는 당이 책임질 문제에 대해서는 당당히 책임을 지는 모습을 보이고, 새로운 지도부가 당을 정비해서 힘차게 나가는 모습을 보여주는 게 당을 위해서 좋다”고 강조했다.이와 함께 조경태·권영진·서범수·진종오 의원 등 현역 의원 4인에 대한 징계를 심의 중인 윤리위원회는 이날도 징계 수위를 결정하지 못했다. 이미 배현진 의원 등에 대한 윤리위의 징계에 법원이 제동을 걸었던 만큼 법적 대응까지 고려해 신중을 기하고 있는 것으로 전해진다. 한편 한동훈 무소속 의원은 이날 페이스북에 “야당이 ‘사당화’되면 이재명 연임 독재 못 막는다”라는 글을 올리며 장 대표를 견제했다.손지은·곽진웅 기자