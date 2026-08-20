여야, 용산공원법 개정안 26일 처리 합의… 패스트트랙 330일→90일 단축

국토장관·서울시장 논의 토대 조정

특별감찰관 후보 3명 추천안 가결

이미지 확대 더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표(오른쪽)와 국민의힘 김승수 원내운영수석부대표가 20일 국회에서 본회의 안건 조율을 한 뒤 나와 기자들에게 회의 내용을 설명하고 있다. 2026.8.20

연합뉴스

세줄 요약 용산공원법 등 부동산 공급 법안 26일 처리 합의

패스트트랙 심사 기간 330일에서 90일로 단축

특별감찰관 후보 3명 추천안 가결, 공백 해소 전망

2026-08-21 4면

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더불어민주당과 국민의힘은 서울 용산 미군 반환 부지인 캠프킴 등의 공원·녹지 기준을 완화하는 내용의 ‘용산공원 조성 특별법’ 개정안 등 부동산 공급 법안을 오는 26일 국회 본회의에서 처리하는 데 뜻을 모았다.민주당 천준호·국민의힘 김승수 원내운영수석부대표는 20일 본회의를 앞두고 회동을 한 뒤 주택 공급 법안에 대해선 추가 논의를 거쳐 26일 본회의에서 처리하기로 했다고 밝혔다.천 수석은 “용산공원특별법, 도시정비법, 도시재정비촉진법 등은 오늘(20일) 국토교통부 장관과 서울시장 논의 내용을 지켜보고 그 내용을 반영해 다음 주에 처리하는 것으로 의견을 모았다”고 말했다. 김 수석도 “(22대 국회) 전반기 통과 법안 중 상임위와 법제사법위에서 여야 간 충분한 협의 없이 통과된 법안들을 좀 더 논의해서 필요하면 조정안을 만들어 본회의에 부의하기로 논의하는 과정”이라고 말했다.앞서 민주당은 지난 4월 국토교통위에서 용산공원특별법을 비롯한 정부의 9·7 및 1·29 부동산 대책 관련 법안을 국민의힘이 퇴장한 가운데 의결했다.이날 본회의에서는 패스트트랙(신속처리안건) 심사 기간을 최장 330일에서 90일로 단축하는 내용의 국회법 개정안이 민주당 주도로 통과됐다.이 개정안은 지난달 31일 본회의에 상정됐지만 국민의힘이 필리버스터(무제한 토론)에 나서면서 통과되지 못했다. 7월 임시국회 회기 종료로 당일 자정 필리버스터가 자동 중단됐고 8월 임시국회 첫 본회의인 이날 표결이 이뤄졌다. 민주당은 이 제도가 오히려 법안의 신속한 처리를 가로막고 있다고 봤다. 반면 국민의힘은 충분한 숙고 없이 민주당이 일방적으로 개정했다며 반발했다.대통령 친인척과 측근 등의 비리를 감시하는 특별감찰관 후보 3명에 대한 추천안도 가결했다. 앞서 민주당은 최길수(사법연수원 23기) 변호사, 국민의힘은 강지식(27기) 변호사, 대한변호사협회는 최용훈(27기) 변호사를 각각 추천했다. 이후 이재명 대통령이 3명 후보 중 1명을 지명하면 국회 인사청문회를 거쳐 특별감찰관을 임명한다. 10년 가까이 계속된 특별감찰관 공백 사태도 해소될 전망이다.김서호 기자