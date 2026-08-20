김여정 “李대통령 안팎 다른 이중적 언행…한미는 주종관계”

김여정, 이틀 연속 담화 내고 한미 연합연습 비난

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장의 동생인 김여정 노동당 부부장. 서울신문DB

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김여정 북한 노동당 부장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 지시로 한미 연합연습 ‘을지 프리덤 실드’(UFS)가 대폭 축소된 것을 두고 한국과 미국이 ‘주종관계’라고 주장했다. 또 이재명 대통령을 향해서도 “안팎이 다른 이중적 언행”이라고 비난했다.김 부장은 20일 ‘그리도 즐겨하던 전쟁놀이를 못하게 된 서울의 가긍한 처지’라는 제목의 담화를 내고 “돌연 훈련축소를 지시한 트럼프의 말 한마디에 서울은 제일 즐겨하던 ‘전쟁놀이’판을 거두어야 하는 가긍한 처지에 놓이게 됐다”며 이같이 말했다.김 부장은 최근 규모가 대폭 축소된 한미 연합연습 을지 자유의 연습(UFS)에 대해 “한국에 있어서 이번처럼 사전론의도 없이 시작되자마자 창졸간에 몸통이 잘린 반쪽자리 연습”이라며 “노란자위가 빠진 빈껍데기연습으로 되기는 사상 처음 있는 ‘변고’일 것”이라고 주장했다.이어 “미 통수권자의 일방적인 지령에 따라 쌍방간조률도 없이 미군이 꼬리를 사려도 항변 한마디 할수 없는 것이 바로 지휘권을 상전에게 맡긴 허수아비군대의 숙명”이라며 “단 한번의 합동군사연습축소에 국가안보가 통채로 흔들리는 나라가 바로 국방과 안보를 외세에 내맡기고도 ‘스스로를 지킬 능력이 차고넘친다’고 자평하는 한국이라는 실체”라고 말했다.김 부장은 한미 관계를 ‘주종관계’라고 평가하며 “이번 돌발사태는 상전에 대한 맹신에 빠져 핵보유국이 관제하는 지역의 력학구도를 바꿔보겠다고 쉼없이 설레발을 치던 한국 당국의 비현실적이고 시대착오적인 망상”이라고 비판했다.또 이재명 대통령을 향해서는 “앞에서는 트럼프의 ‘연습축소결단’에 ‘경의’를 표한다느니, ‘고심이 담긴 큰 결정’이라느니 하는 낯간지러운 소리로 아첨하고 뒤에 돌아앉아서는 ‘최악의 씨나리오’에 대비한 ‘자주국방’과 ‘독자적인 군사력확보’를 운운한 리재명의 안팎이 다른 이중적 언행은 한국의 불안초조한 모순심리를 그대로 보여주고 있다“고 평가했다.이어 “미국의 안보지원이 더이상 공짜가 아니라는것은 세계가 목격하고 있는 눈앞의 현실”이라며 “무정한 상전의 환심을 사자면 아마 땅덩어리를 다 섬겨바쳐도 모자랄 것”이라고 말했다.김 부장이 한미 연합연습을 문제 삼아 담화를 낸 것은 이틀 연속이다. 전날에는 트럼프 대통령의 UFS 축소 지시에 대해 “평할 가치도 없다고 보며 전혀 흥미를 느끼지 않는다”고 일축했다. 다만 이번 담화에서는 UFS 축소를 통해 한미동맹을 주종관계로 묘사하려는 정치·심리전적 의도​가 강한 것으로 평가된다.이주원 기자