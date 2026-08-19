조현·왕이, 한중 외교장관 회담… ‘종전 다자논의’ 협력 여부 촉각

中외교부장 5년 만에 방한

이미지 확대 1박 2일 일정으로 방한한 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 19일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터를 통해 입국하고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 왕이 5년 만에 방한, 조현과 외교장관 회담

북미 대화 재개 국면 속 중국 역할 요청

서해 구조물·한한령 등 후속 현안 점검

2026-08-20 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

왕이 중국 외교부장이 5년 만에 한국을 공식 방문했다. 최근 북미 대화 재개 가능성이 거론되는 가운데 정부는 북한을 대화의 장으로 이끌기 위한 중국의 지지와 협력을 당부했다.19일 외교부에 따르면 왕 부장은 이날 1박 2일 일정으로 한국에 입국해 조현 외교부 장관과 한중 외교장관 회담을 개최했다. 왕 부장의 방한은 2021년 9월 이후 약 5년 만이다. 한중 외교장관 회담은 지난해 9월 이후 11개월 만에 열렸다.양측은 한중 양자관계, 한반도 정세 등을 주요 의제로 논의했다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 김정은 북한 국무위원장과의 대화 의지를 잇달아 밝히면서 북미 대화가 재개될 가능성이 제기되는 상황이다.왕 부장은 20일에는 이재명 대통령을 예방한다. 이 대통령은 지난 15일 광복절 경축사에서 종전 다자논의 구상을 제시한 바 있다. 이 대통령은 왕 부장에게 이 구상의 취지를 설명하고 중국 측의 지지와 협력을 당부할 것으로 보인다.왕 부장은 지난 4월 북한을 방문해 김 위원장과 면담했다. 정부는 이번 일정을 통해 북한 지도부의 대미·대남 인식과 대화 가능성 등을 간접적으로 파악했을 것으로도 관측된다.북핵 문제를 둘러싼 한중 간 인식 차이는 변수다. 중국은 최근 북한의 핵 보유를 암묵적으로 인정하는 듯한 모습을 보이고 있다. 북한도 비핵화 협상 자체를 거부하고 있어 중국이 적극적으로 비핵화 논의에 나설지는 불투명하다는 관측도 있다.양측은 지난해 1월 베이징에서 열린 한중 정상회담 후속 조치들도 계속 점검한다. 서해 한중 잠정조치수역(PMZ)에 중국이 설치한 구조물 문제도 주요 현안이다. 중국은 정상회담 직후인 지난 1월 PMZ에 설치한 3개 구조물 가운데 1개를 철수한 바 있다. 정부는 나머지 구조물에 대해서도 적절한 조치가 필요하다는 입장을 전달하고 후속 협의를 이어 갈 것으로 보인다.왕 부장의 방한을 계기로 한한령 문제에도 변화가 있을지 주목된다. 중국은 공식적으로 한한령의 존재를 인정하지 않고 있는 만큼 문화 교류 정상화 차원의 논의가 이어질 수 있다.왕 부장은 방한 일정을 마친 뒤 인도네시아로 이동해 포괄적 전략 대화 메커니즘 제1차 회의를 주재할 예정이다. 또 둥쥔 중국 국방부장과 함께 양국 외교·국방 2+2 대화 메커니즘 제2차 장관급 회의에 참석한다.이주원 기자