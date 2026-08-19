정치 [포토] 김민석 대표, 노 전 대통령 묘역 참배 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/08/19/20260819800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-19 13:57 입력 2026-08-19 13:57 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 노무현 전 대통령 묘역 참배하는 민주당 김민석 대표더불어민주당 김민석 대표가 19일 경남 김해시 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역에 헌화하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 노무현 전 대통령 묘역 참배하는 더불어민주당 김민석 대표더불어민주당 김민석 대표가 19일 경남 김해시 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 민주당 김민석 대표, 노무현 전 대통령 묘역 참배더불어민주당 김민석 대표가 19일 경남 김해시 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 민주당 지도부, 노무현 전 대통령 묘역 참배더불어민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표, 최민희 최고위원 등 지도부가 19일 경남 김해시 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역을 참배, 너럭바위로 향하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 노무현 전 대통령 묘역 찾은 민주당 김민석 대표더불어민주당 김민석 대표가 19일 경남 김해시 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역에 분향하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역 참배하는 민주당 지도부더불어민주당 김민석 대표, 한병도 원내대표, 최민희 최고위원 등 지도부가 19일 경남 김해시 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 노무현 전 대통령 묘역 참배하는 더불어민주당 지도부더불어민주당 김민석 대표, 한병도 원내대표, 최민희 최고위원 등 지도부가 19일 경남 김해시 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 더불어민주당 김민석 대표가 19일 경남 김해시 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역에 헌화하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지