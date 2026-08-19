靑 “용산공원 금싸라기 땅 잘 이용해야…오염 정화에 조 단위”

하준경 “공원과 청년주택으로 활용 생각 중”

“주택 지으면 흙 반출해 오염 정화 작업 가능”

“재건축·재개발 반대 아냐…집값 영향 고려”

이미지 확대 하준경 경제성장수석이 18일 청와대에서 열린 제1회 을지국무회의에 입장하고 있다. 뉴스1

세줄 요약 용산공원 일부 주택 활용 필요성 제기

오염 정화 비용 수천억~조 단위 지적

공원과 주택 병행 조성 가능성 언급

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청와대는 19일 용산공원에 주택을 공급하는 방안과 관련해 “공원은 사람들이 많이 이용했을 때 의미가 있는 것”이라며 “용산 어린이정원을 가보면 사람들이 별로 없다. 금싸라기 땅이 잘 이용되는 게 중요하다”고 밝혔다.하준경 청와대 경제성장수석은 이날 TV조선 뉴스 퍼레이드에 출연해 “이 큰 땅을 다 공원으로 만드는 것은 세계적으로도 보기 힘든 규모이며, 이를 관리하기도 어렵다. 어떻게 쓰는 것이 제일 좋을지 논의해 볼 필요가 있다”며 이같이 말했다.하 수석은 공원 부지에 대해 “센트럴파크 같은 걸 만들고 싶어도 오염 물질을 제거해야 하는 이슈가 있다”며 “오염 물질을 제거하는 데 드는 돈이 적게는 수천억에서 조 단위로 들어간다”고 지적했다. 그러면서 “여기를 일부를 주택으로 쓴다고 하면 땅을 파서 흙을 다른 데로 반출을 해서 정화 작업을 할 수가 있다”며 “어느 정부도 조 단위 돈을 투입하기는 쉽지 않을 것”이라고 설명했다.하 수석은 용산공원 내 주택 공급 유형과 관련해서는 “어느 부분은 공원이 될 수 있고, 또 어느 부분은 임대주택이라고 표현했지만, 청년주택이 될 것으로 생각한다”고 밝혔다. 또한 “주택을 짓는 것이 공원을 안 만든다는 뜻은 아니다”라며 “공원이 접근성도 좋아야 하고, 적당한 규모로 있는 게 훨씬 이용도가 높다”고 강조했다.하 수석은 도심 재개발·재건축 규제 완화에 대해서는 “저희가 재건축·재개발을 반대하는 건 아니다”라며 “사업성을 높인다는 것은 아무래도 그쪽 집값을 올리는 영향이 있지 않겠는가, 이런 거에 대해서 한번 짚고 넘어가는 것”이라고 설명했다.현행 용산공원조성특별법 개정 여부에 관한 질문에는 “당시의 집값하고 지금하고 엄청난 차이가 있다”며 “중대한 어떤 공익적인 목적이 있을 경우에는 심의를 통해서 일부를 제척할 수 있는 조항을 넣는 걸 생각해 볼 수 있다”고 답했다.강동용 기자