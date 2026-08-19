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[속보]합참 “UFS 21일까지로 조정 시행...야외기동훈련 일부 축소”

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백서연 기자
백서연 기자
수정 2026-08-19 09:39
입력 2026-08-19 09:36
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한미연합훈련 ‘을지 자유의 방패’(UFS)가 진행 중인 18일 경기도 평택시 캠프 험프리스에 군 차량이 대기하고 있다. 미국 국방부는 17일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 한미연합훈련 축소 지시와 관련해 “군통수권자의 지시 이행에 적극 노력하고 있다”는 입장을 내놨다. 2026.8.18
한미연합훈련 ‘을지 자유의 방패’(UFS)가 진행 중인 18일 경기도 평택시 캠프 험프리스에 군 차량이 대기하고 있다. 미국 국방부는 17일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 한미연합훈련 축소 지시와 관련해 “군통수권자의 지시 이행에 적극 노력하고 있다”는 입장을 내놨다. 2026.8.18


합동참모본부가 하반기 정례 한미연합연습 을지자유의방패(UFS) 기간을 21일까지로 조정 시행하기로 했다고 밝혔다.

백서연 기자
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