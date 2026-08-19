정치 [속보]합참 “UFS 21일까지로 조정 시행...야외기동훈련 일부 축소” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/08/19/20260819500040 URL 복사 댓글 0 백서연 기자 수정 2026-08-19 09:39 입력 2026-08-19 09:36 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 한미연합훈련 ‘을지 자유의 방패’(UFS)가 진행 중인 18일 경기도 평택시 캠프 험프리스에 군 차량이 대기하고 있다. 미국 국방부는 17일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 한미연합훈련 축소 지시와 관련해 “군통수권자의 지시 이행에 적극 노력하고 있다”는 입장을 내놨다. 2026.8.18 합동참모본부가 하반기 정례 한미연합연습 을지자유의방패(UFS) 기간을 21일까지로 조정 시행하기로 했다고 밝혔다.백서연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지