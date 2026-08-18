국힘, 현역 4명 징계 심의…“아바타 윤리위” 반발에 내홍 예고

진종오 “유도 질문” 기피 신청 예정

‘5·18 왜곡 토론회’ 이진숙 징계 주목

세줄 요약 윤리위, 현역 의원 4명 소명 청취 착수

진종오·조경태·권영진·서범수 징계 논의

중징계 시 당내 반발·법적 대응 우려

2026-08-19 6면

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국민의힘 윤리위원회가 18일 현역 국회의원 4명을 불러 소명을 듣고 징계 수위 논의에 착수했다. 일부 의원들은 중징계가 예상되는 가운데 징계가 현실화하면 이를 둘러싼 당내 파열음도 커질 전망이다.윤리위는 이날 지난 6월 한동훈 무소속 의원의 부산 북구갑 보궐선거를 지원한 친한(친한동훈)계 진종오(비례) 의원, 당내 국회부의장 경선에서 패배 후 낙선 운동을 벌인 조경태(부산 사하을) 의원, 전현직 원내대표 멱살을 잡은 권영진(대구 달서병) 의원, 부산 돌려차기 피해자가 참석한 토론회에서 부적절 발언을 한 서범수(울산 울주) 의원을 차례로 불러 소명을 들었다. 진 의원은 서 의원과 함께 돌려차기 발언으로도 징계 절차가 진행 중이다.진 의원은 변호사와 함께 윤리위 출석 후 기자들에게 “마치 ‘당신은 잘못을 했으니 오늘 여기서 판단 받아라’는 질문으로 유도하는 부분에 있어서 매우 유감스럽고 불편했다”며 일부 윤리위원에 대한 기피 신청을 하겠다고 예고했다.조 의원은 윤리위 출석에 앞서 “장동혁 대표와 그 ‘아바타 윤리위’는 국민과 당원을 기만하고 모욕한 명백한 해당행위자에게는 한없는 자비와 용서를 하고, 정치보복 징계를 하고 있다”고 반박했다. 권 의원은 이미 지도부가 최고 수준의 징계가 필요하다고 뜻을 모으고 자진 탈당을 요구했으나 이를 거부했다.윤리위는 경고, 당원권 정지, 출당, 제명 등 징계 수위를 결정한다. 당원권 정지는 1개월, 6개월, 1년 등 기간을 정하는데 1년 6개월 이상 중징계가 나오면 2028년 4월 총선 공천 신청이 불가능하다. 이에 중징계가 나오면 지난 2월 배현진 의원처럼 법원에 효력정지 가처분 신청 등 법적 대응에 나설 수도 있다.국회에서 5·18 민주화 운동에 대한 폄훼와 역사왜곡 발언이 쏟아진 토론회를 주최해 윤리위에 징계안이 접수된 이진숙(대구 달성) 의원의 징계 여부도 초미의 관심이다. 지도부가 징계 요구를 고려하지 않겠다는 입장을 밝히면서 조 의원 등이 거세게 반발하고 있다.이에 박충권 수석대변인은 기자들과 만나 “입법기관인 국회의원이 세미나를 개최하는 부분에 당이 이렇다, 저렇다 관여할 상황은 아니다”며 “윤리위가 판단해 결정할 것”이라고 말했다.손지은 기자