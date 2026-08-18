李대통령, 20일 왕이 中 외교부장 청와대서 접견

靑 “한중 관계 및 역내 정세 논의”

이미지 확대 이재명 대통령이 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 2026.8.15 연합뉴스

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이재명 대통령이 오는 20일 청와대에서 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장을 만난다.청와대는 이 대통령이 19일부터 1박 2일 일정으로 한국을 공식 방문하는 왕 부장을 접견할 예정이라고 18일 밝혔다. 이 대통령은 왕 부장과 만나 한중 관계 발전 방향과 역내 정세 등에 대해 논의하고, 시진핑 중국 국가주석을 향한 안부 메시지를 전달할 계획이다.같은 날 위성락 국가안보실장과 왕 부장의 회담과 오찬도 진행될 예정이다. 청와대는 “이 자리에서 한중관계, 한반도 정세를 비롯한 지역 및 국제 문제 등 상호 관심사에 대한 폭넓은 의견 교환이 이루어질 예정”이라고 설명했다.이 대통령은 지난 15일 광복절 경축사에서 “전쟁을 종식하고, 한반도의 불안정한 정전 체제를 평화 체제로 바꾸는 여정에 나서겠다”며 “서로에 대한 상호위협 의사를 내려놓고, 오래된 전쟁을 끝내기 위한 당사자들 간의 논의를 시작하자”고 제안한 바 있다.강동용 기자