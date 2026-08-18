당청 ‘원팀’ 강조한 김민석·강훈식…웃으며 포옹 연출

강훈식, 李대통령 축하 난 전달

김민석 “벽이 없는 원팀 기대”

당대표 비서실장 제안에 포옹

이미지 확대 포옹하는 당-청, 김민석(왼쪽) 더불어민주당 신임 대표가 18일 국회에서 취임 축하 인사차 방문한 강훈식 대통령 비서실장을 만나 반갑게 포옹하고 있다. 오른쪽은 홍익표 정무수석. 2026.8.18 연합뉴스

이미지 확대 강훈식 대통령 비서실장 접견하는 김민석 김민석 더불어민주당 대표가 18일 서울 여의도 국회를 찾은 강훈식 대통령 비서실장을 접견하며 인사말을 하고 있다. 2026.8.18 뉴스1

세줄 요약 당청 상견례서 원팀 협력 강조

김민석, 민생·폭우 피해 지원 약속

강훈식, 긴밀한 당정 소통 희망

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김민석 더불어민주당 신임 대표와 강훈식 대통령 비서실장이 18일 상견례 자리에서 당청 원팀을 강조했다.김 대표는 이날 국회에서 강 실장과 홍익표 청와대 정무수석, 정을호 정무비서관을 만난 뒤 “벽이 없는 원팀으로 소통이 이뤄지겠다는 기대와 책임감을 갖는다”고 말했다.김 대표는 전날 경남 거제 폭우 피해 현장을 찾은 걸 언급하며 “어떻게 주민 피해를 빨리 보상하고 (주민들의) 트라우마 같은 게 없도록 도와드릴지 정부도 최선을 다해 주시고, 당도 최선을 다하겠다”고 말했다.김 대표는 또 ‘국민을 지키는 든든한 민주당’이라고 적힌 백드롭을 소개하며 “앞으로 정부와 대통령의 국정 방향을 잘 뒷받침하며 당은 민생의 촉수를 펼쳐 민생 현장의 목소리를 담아 민심을 청와대와 정부에 전달하겠다”면서 “그렇게 국정이 안정적으로 갈 수 있도록 하겠다”고 강조했다.이에 강 실장은 “당대표가 당선되면 정무수석이 난을 전달하는 게 관례였는데 전임 당대표 때도 그렇고 비서실장이 와서 (대통령) 축하 난을 드리고 있다”며 “그만큼 당청, 당정이 원팀으로 뛰는 역할이 중요하다고 인식하기 때문”이라고 말했다.강 실장은 “당은 국민과 가장 가까운 곳에서 민심을 듣는 곳”이라며 “정부가 미처 듣지 못한 목소리, 놓치고 있는 현장의 어려움이 있다면 언제든지 가감 없이 말씀해주실 것이라고 생각한다”고 했다. 이어 “더 건강하고 긴밀한 당청 관계가 만들어지기를 희망한다”고 밝혔다.이 두 사람은 인사말이 끝난 뒤 김태선 당대표 비서실장 제안에 따라 취재진 앞에서 포옹하는 모습을 연출했다. 한성숙 국무총리도 채이배 총리 비서실장을 통해 김 대표에게 축하 난을 전달했다.김서호·김헌주 기자