‘배신’ ‘붕어 아이큐’ 분당하듯 싸웠다… 새 지도부 과제는 ‘화합’

민주당 내부 분열 수습 시험대

이미지 확대 지도부 선출을 위한 더불어민주당 전당대회가 열린 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터 제2전시장에서 한 남성이 철제 구조물에 매달려 난동을 피우고 있다. 이로 인해 행사는 약 10분간 멈췄다.

대전 이지훈 기자

세줄 요약 전대 네거티브 격화, 지지층 분화 심화

새 지도부 과제, 당심 봉합과 화합

지지율 반전·부동산 민심 회복 필요

2026-08-18 4면

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17일 선출된 더불어민주당 신임 지도부에게는 사생결단에 가까운 당권 경쟁으로 갈라진 당심을 다시 모으는 일이 최우선 과제로 뽑힌다. 또 당청 관계를 재정립하고 입법 속도전으로 이재명 정부의 국정 운영도 뒷받침해야 한다. 특히 냉랭한 부동산 민심을 달랠 정치적 해법도 필요한 상황이다.민주당은 이번 전대를 거치며 심각한 내부 분열을 드러냈다. ‘적통’ 논쟁, ‘파묘’ 논란에 더해 상대 후보를 향한 말폭탄이 쏟아지면서 일각에선 ‘분당대회’란 자조 섞인 얘기까지 나왔다. 특히 김민석·정청래 후보는 지난달 후보 등록 전부터 서로 ‘자기정치를 한다’며 신경전을 벌였다.후보 간 네거티브는 본경선 돌입 후 절정에 이르렀다. 김 후보는 정 후보를 겨냥해 “반명(반이재명), 분열주의, 신천지의 3자 비밀 연합을 깨는 것이 이번 전대의 본질”이라고 날을 세웠다. 송영길 후보는 정 후보를 향해 ‘붕어 아이큐’라고 비난을 했다가 하루 만에 “유감”이라며 사과하는 일도 있었다.이에 정 후보도 지지 않고 맞섰다. 우선 김 후보의 탈당 이력을 겨냥해 “배신도 해본 사람이 또 한 번 배신하게 돼 있다”고 했고, 반명 프레임에는 “반명, 친명(친이재명)으로 갈라치기 하면 누구한테 이익이 되느냐”며 따졌다.이처럼 후보들이 격하게 대립하고 유튜버, 범여권 스피커들까지 참전하면서 지지자 간 분화 현상도 가속화했다. 새 지도부가 당내 갈등 봉합에 나선다 해도 당원들의 상한 감정을 치유하기에는 적잖은 시간이 걸릴 것이란 전망이 나오는 이유다.신임 지도부는 최근 하락세인 국정 지지율 반전 방안도 함께 찾아야 한다. 정치권에서는 이번 전당대회가 이재명 대통령 지지율 하락의 주요 원인이라는 지적이 적지 않았다.이날 이 대통령 지지율은 5주 연속 하락하며 취임 후 최저치를 기록했다. 리얼미터가 발표한 조사(10~14일 ARS, 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±2.0%포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)를 보면 이 대통령 긍정 평가는 직전 조사보다 0.3%포인트 하락한 43.0%로 집계됐다. 반면 부정 평가는 54.1%로 1.1%포인트 상승했다.여권에 등돌린 2030 청년층의 마음을 돌리고 다음 총선 전까지 당 지지세를 고루 확장하는 것도 새 지도부의 과제다.다만 비거주 1주택자 세 부담 증가 우려 등으로 부동산 민심이 악화한 상황에서 새 지도부가 출범하는 것은 부담이다. 당내에서조차 부동산 세제개편안에 대한 보완 요구가 분출하는 상황에서 신임 지도부가 어떤 리더십을 보이느냐에 따라 집권여당에 대한 평가, 이 대통령 지지율에도 영향을 미칠 전망이다.김헌주 기자