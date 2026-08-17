축하 꽃다발 든 김민석

이미지 확대 신임 더불어민주당 대표로 선출된 김민석(가운데) 당선인이 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터 제2전시장에서 열린 제3차 더불어민주당 정기전국당원대회(전당대회)에서 꽃다발을 든 채 송영길 후보에게 축하받고 있다. 왼쪽부터 정청래 후보, 김 당선인, 송영길 후보. 2026.8.17 대전 이지훈 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

신임 더불어민주당 대표로 선출된 김민석(가운데) 당선인이 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터 제2전시장에서 열린 제3차 더불어민주당 정기전국당원대회(전당대회)에서 꽃다발을 든 채 송영길 후보에게 축하받고 있다. 왼쪽부터 정청래 후보, 김 당선인, 송영길 후보.이지훈 기자