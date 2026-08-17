정치 축하 꽃다발 든 김민석 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/08/17/20260817500116 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-08-17 20:07 입력 2026-08-17 20:07 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 신임 더불어민주당 대표로 선출된 김민석(가운데) 당선인이 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터 제2전시장에서 열린 제3차 더불어민주당 정기전국당원대회(전당대회)에서 꽃다발을 든 채 송영길 후보에게 축하받고 있다. 왼쪽부터 정청래 후보, 김 당선인, 송영길 후보. 2026.8.17 대전 이지훈 기자 신임 더불어민주당 대표로 선출된 김민석(가운데) 당선인이 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터 제2전시장에서 열린 제3차 더불어민주당 정기전국당원대회(전당대회)에서 꽃다발을 든 채 송영길 후보에게 축하받고 있다. 왼쪽부터 정청래 후보, 김 당선인, 송영길 후보.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지