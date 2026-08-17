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[속보] 與전대 과반 득표 없어…김민석·정청래 선호투표제로 결판

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이보희 기자
수정 2026-08-17 18:54
입력 2026-08-17 18:54
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정청래(왼쪽부터), 송영길, 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터 제2전시장에서 열린 제3차 정기전국당원대회에서 2030청년 토크 콘서트를 하고 있다. 2026.8.17 대전 이지훈 기자
정청래(왼쪽부터), 송영길, 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터 제2전시장에서 열린 제3차 정기전국당원대회에서 2030청년 토크 콘서트를 하고 있다. 2026.8.17 대전 이지훈 기자


[속보] 與전대 과반 득표 없어…김민석·정청래 선호투표제로 결판

이보희 기자
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