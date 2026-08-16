호남 압승한 김민석… 누적 과반 질주했다

승기 잡은 金 “반도체 챙길 것”… 역전 노린 鄭 “1인 1표 힘 믿어”

이미지 확대 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 선거에 출마한 송영길(왼쪽부터), 정청래, 김민석 후보가 16일 경기 수원 장안구 수원종합운동장 실내체육관에서 열린 경기 순회경선 합동연설회에서 국기에 대한 경례를 하고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 호남 경선서 김민석 과반 승리, 누적 52.21% 기록

메가특구 기대와 당청 안정감이 호남 표심에 반영

정청래·송영길, 수도권·남북관계 비전으로 추격

2026-08-17 1면

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더불어민주당 8·17 전당대회 최대 승부처 중 하나인 호남에서 김민석 당대표 후보가 과반 득표로 승리했다. 호남권 반도체 메가특구 성공에 대한 열망이 지역 당원들의 표심에 반영된 것으로 풀이된다. 17일 전체 30%를 차지하는 국민여론조사까지 반영되면 여당을 이끌 당대표가 확정된다.송영길·정청래·김민석(기호순) 후보는 16일 마지막 순회 경선 지역이자 권리당원이 가장 많은 서울·경기에서 막판 표심 다지기에 나섰다. 김 후보는 전날 호남권 권리당원 투표 결과 전남광주 57.04%, 전북 58.39% 득표율을 기록했다. 정 후보는 전남광주(31.84%), 전북(34.00%)에서 각각 30%대 득표율을 올렸다. 호남 출신인 송 후보는 전남광주와 전북에서 각각 11.12%, 7.61%의 득표율을 보였다.민주당 텃밭인 호남에서 김 후보가 정 후보를 크게 앞서며 김 후보(52.21%)와 정 후보(38.14%)의 누적 득표율 격차(경남·대구·경북 가중치 5% 미반영)는 14.07% 포인트로 더 벌어졌다. 3위 송 후보의 누적 득표율은 9.65%로 집계됐다.김 후보가 호남 당심의 선택을 받은 건 이재명 정부가 추진하는 호남 메가 프로젝트가 성과로 이어져야 한다는 지역민들의 열망과도 무관치 않아 보인다. 이재명 정부 초대 국무총리를 지낸 만큼 당청 관계를 안정감 있게 가져가면서 메가 프로젝트를 뒷받침할 입법을 속도감 있게 추진할 것이란 기대가 단순 과반을 넘어 60%에 가까운 득표로 이어졌다는 것이다. 김 후보는 전날 연설회에서 “모든 걸 걸고 반드시 (프로젝트를) 성공시킬 것”이라고 했다.지난 지방선거 당시 전북지사 후보 공천 과정에서 불거진 잡음이 영향을 끼쳤다는 분석도 나온다. ﻿이에 정 후보는 이날 오전 경기 수원에서 열린 합동연설회에서 “어제(15일) 호남에서 크게 졌다. 그러함에도 불구하고 감사하다. 존중하고 겸허히 받아들인다”고 했다.그러면서 정 후보는 서울·경기에서의 대역전을 노렸다. 정 후보는 “수도권 부동산 시장 안정을 위해 공급 대책을 시급하게 마련해야 한다”면서 “한국토지주택공사(LH)부터 정상화시키겠다. 화려한 정책, 말로 하는 정책이 중요한 게 아니라 당과의 의리, 당원과의 의리가 더욱 중요하다”고 했다. 김 후보를 겨냥해선 “한 번 배신하면 또 배신할 수 있다”며 “강력한 개혁 당대표 정청래를 도와달라. 1인 1표의 힘을 믿는다”고 당원들의 지지를 호소했다.이에 맞서 김 후보는 반도체 등 경기 지역 현안 해결을 약속했고, 송 후보는 접경지인 경기도 특성을 부각하며 남북 관계의 평화를 위해 힘쓰겠다고 했다.김 후보는 메가 프로젝트와 관련해 “수도권이 아니라 지방을 살리는 것처럼 보이겠지만 결국 반도체를 시작한 경기도를 살릴 것”이라며 “이미 달리고 있는 경기도의 반도체 기관차가 늦어지지 않게 챙기겠다”고 했다. 또 “당대표가 되면 경기도 재정 압박의 고충도 함께 나누겠다”면서 “인프라는 경기도가 만드는데 수익은 특정 시·군만 가져가는 편중된 제도를 개선하겠다”고 약속했다.송 후보는 “꼴등으로 끝까지 뛰려니 힘들다. 박수 좀 쳐 달라”고 분위기를 띄운 뒤 “아무리 경제 발전을 하고 인공지능(AI) 강국을 만들어도 남북 관계가 흔들리면 어떻게 되겠느냐”고 했다. 그러면서 “송영길이 민족의 분단을 극복하는 뜨거운 열정을 가지고 김대중·노무현·문재인이 못다 이룬 역할을 이재명 대통령과 함께 만들어 보겠다”며 “북미 정상회담을 성공시켜서 한반도 냉전 문제를 바꾸는 선봉장이 되겠다”고 했다.세 후보는 이날 오후 서울 순회경선 합동연설회장인 경기 고양 킨텍스로 이동해 마지막 연설을 하며 경선을 마무리했다. 행사장에 모인 당원들은 시작 전부터 각자 지지하는 후보들의 이름과 기호를 연신 외치며 율동을 하는 등 분위기를 끌어 올렸다.1인 1표제가 처음 적용되는 이번 전대는 대의원·권리당원 70%, 국민 여론조사 30%를 합산해 당대표를 뽑는다. 권리당원을 제외한 대의원 투표는 17일 진행되고 국민 여론조사(14~15일) 결과도 이날 대전에서 열리는 전대 현장에서 공개된다. 과반 득표자가 안 나오면 선호투표제로 1위를 가린다. 최하위 후보를 1순위로 투표한 유권자의 2순위 선택을 합산해 최종 승자를 가리는 방식이다.김헌주·반영윤 기자