[속보] 김민석, 민주당 서울·경기 당원투표도 1위…연승 이어가

세줄 요약
- 서울·경기 권리당원 투표 1위 차지
- 정청래 후보와 0.38%포인트 격차
- 17일 전당대회서 최종 당대표 선출
더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 경선에서 김민석 후보가 서울·경기 권리당원 투표에서도 승리했다.
16일 민주당 중앙당 선거관리위원회에 따르면 김 후보는 서울·경기 권리당원 투표에서 46.66%(14만8245표)를 얻어 1위를 차지했다. 정청래 후보는 46.28%(14만7048표), 송영길 후보는 7.05%(2만2410표)를 기록했다.
김 후보와 정 후보의 격차는 0.38%포인트, 1197표에 불과했다.
지역별로 경기에서는 김 후보가 46.70%로 정 후보(46.37%)를 0.33%포인트 앞섰다. 서울에서도 김 후보가 46.61%를 얻어 정 후보(46.17%)를 0.44%포인트 차로 제쳤다.
민주당은 17일 대전에서 전당대회를 열고 대의원 투표와 국민여론조사 등을 합산해 차기 당대표를 최종 선출한다.
김유민 기자
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