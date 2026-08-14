秋 “경기도 이대로면 부도”…채무 증가 속도 전국평균 3배

“예산 대비 채무비율만 봐선 안 돼”
“자산 대비 부채비율도 전국 최고”
추미애 경기지사가 14일 경기도 재정에 대해 “재정파탄으로 이대로면 부도”라며 강한 우려를 나타냈다. 단순히 예산 대비 채무비율만으로 재정 건전성을 판단해서는 안 된다며 자산과 부채, 채무 증가 속도 등을 함께 봐야 한다고 강조했다.
추 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스에 ‘경기도 실상 제대로 알고나 평가해주세요’라는 제목의 글을 올려 “예산 대비 채무비율이 서울·부산보다 양호하다는 일부 주장은 숫자만 그럴싸한 빈껍데기 지표”라고 밝혔다.
그는 2025년 말 경기도 채무가 약 6조 1000억원, 예산 대비 채무비율은 12%대라면서도 2024년 기준 경기도의 자산 대비 부채비율은 15.3%로 전국 광역지자체 가운데 가장 높다고 지적했다. 2024년 경기도 자산은 약 43조 3000억원, 부채는 약 6조 6000억원이라고 설명했다.
특히 채무 증가 속도를 문제로 꼽았다. 2023~2025년 전국 광역지자체 채무는 36조 7000억원에서 41조 5000억원으로 12.7% 늘어난 반면, 경기도 채무는 4조 5000억원에서 6조 1000억원으로 36.1% 증가했다는 것이다.
추 지사는 “전국 광역지방정부의 채무가 12.7% 늘어나는 동안 경기도는 36.1% 늘었다”며 “거의 3배의 속도”라고 주장했다.
한상봉 기자
세줄 요약
- 경기도 재정 부도 우려 제기
- 채무비율보다 자산·부채 지표 강조
- 채무 증가 속도 전국 평균의 3배 주장
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