秋 “경기도 이대로면 부도”…채무 증가 속도 전국평균 3배

“예산 대비 채무비율만 봐선 안 돼”

“자산 대비 부채비율도 전국 최고”

이미지 확대 지난 11일 경기도 북부청사를 방문해 실국별 업무보고를 받고 있는 추미애 경기지사.

세줄 요약 경기도 재정 부도 우려 제기

채무비율보다 자산·부채 지표 강조

채무 증가 속도 전국 평균의 3배 주장

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추미애 경기지사가 14일 경기도 재정에 대해 “재정파탄으로 이대로면 부도”라며 강한 우려를 나타냈다. 단순히 예산 대비 채무비율만으로 재정 건전성을 판단해서는 안 된다며 자산과 부채, 채무 증가 속도 등을 함께 봐야 한다고 강조했다.추 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스에 ‘경기도 실상 제대로 알고나 평가해주세요’라는 제목의 글을 올려 “예산 대비 채무비율이 서울·부산보다 양호하다는 일부 주장은 숫자만 그럴싸한 빈껍데기 지표”라고 밝혔다.그는 2025년 말 경기도 채무가 약 6조 1000억원, 예산 대비 채무비율은 12%대라면서도 2024년 기준 경기도의 자산 대비 부채비율은 15.3%로 전국 광역지자체 가운데 가장 높다고 지적했다. 2024년 경기도 자산은 약 43조 3000억원, 부채는 약 6조 6000억원이라고 설명했다.특히 채무 증가 속도를 문제로 꼽았다. 2023~2025년 전국 광역지자체 채무는 36조 7000억원에서 41조 5000억원으로 12.7% 늘어난 반면, 경기도 채무는 4조 5000억원에서 6조 1000억원으로 36.1% 증가했다는 것이다.추 지사는 “전국 광역지방정부의 채무가 12.7% 늘어나는 동안 경기도는 36.1% 늘었다”며 “거의 3배의 속도”라고 주장했다.한상봉 기자