[포토] 이 대통령, 국가유공자·보훈가족 초청 오찬

1 / 7 이미지 확대 이재명 대통령, 국가유공자ㆍ보훈 가족 초청 오찬 이재명 대통령이 13일 청와대 영빈관에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬에 입장하며 참석자들과 인사하고 있다. 2026.8.13 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령, 국가유공자ㆍ보훈 가족 초청 오찬 이재명 대통령이 13일 청와대 영빈관에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬에 입장하며 참석자들과 인사하고 있다. 2026.8.13 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령, 국가유공자ㆍ보훈 가족 초청 오찬 이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일 청와대 영빈관에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬에 입장하고 있다. 2026.8.13 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령, 국가유공자ㆍ보훈 가족과 오찬 이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일 청와대 영빈관에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬에서 국기에 경례하고 있다. 2026.8.13 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령, 국가유공자ㆍ보훈 가족과 오찬 이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일 청와대 영빈관에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬에서 감사영상 시청 후 박수치고 있다. 2026.8.13 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령, 국가유공자ㆍ보훈 가족 초청 오찬 이재명 대통령이 13일 청와대 영빈관에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬에서 발언하고 있다. 2026.8.13 연합뉴스

이미지 확대 광복회장 발언 듣는 이재명 대통령이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일 청와대 영빈관에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬에서 이종찬 광복회장의 발언을 듣고 있다. 2026.8.13 연합뉴스

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이재명 대통령이 13일 청와대 영빈관에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬에 입장하며 참석자들과 인사하고 있다.온라인뉴스부