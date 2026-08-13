정치 [포토] 이 대통령, 국가유공자·보훈가족 초청 오찬 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/08/13/20260813800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-13 13:48 입력 2026-08-13 13:48 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 이재명 대통령, 국가유공자ㆍ보훈 가족 초청 오찬이재명 대통령이 13일 청와대 영빈관에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬에 입장하며 참석자들과 인사하고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 국가유공자ㆍ보훈 가족 초청 오찬이재명 대통령이 13일 청와대 영빈관에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬에 입장하며 참석자들과 인사하고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 국가유공자ㆍ보훈 가족 초청 오찬이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일 청와대 영빈관에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬에 입장하고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 국가유공자ㆍ보훈 가족과 오찬이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일 청와대 영빈관에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬에서 국기에 경례하고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 국가유공자ㆍ보훈 가족과 오찬이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일 청와대 영빈관에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬에서 감사영상 시청 후 박수치고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 국가유공자ㆍ보훈 가족 초청 오찬이재명 대통령이 13일 청와대 영빈관에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬에서 발언하고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 광복회장 발언 듣는 이재명 대통령이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일 청와대 영빈관에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬에서 이종찬 광복회장의 발언을 듣고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이재명 대통령이 13일 청와대 영빈관에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬에 입장하며 참석자들과 인사하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지