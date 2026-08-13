주택 신속공급 방안 발표하는 김윤덕 장관

이미지 확대 김윤덕(왼쪽 두 번째) 국토교통부 장관이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안 및 부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책 브리핑을 하고 있다. 2026.8.13 이지훈 기자

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김윤덕(왼쪽 두 번째) 국토교통부 장관이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안 및 부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책 브리핑을 하고 있다.이지훈 기자