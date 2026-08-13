정치 주택 신속공급 방안 발표하는 김윤덕 장관 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/08/13/20260813500197 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-08-13 15:54 입력 2026-08-13 15:54 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 김윤덕(왼쪽 두 번째) 국토교통부 장관이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안 및 부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책 브리핑을 하고 있다. 2026.8.13 이지훈 기자 김윤덕(왼쪽 두 번째) 국토교통부 장관이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안 및 부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책 브리핑을 하고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지