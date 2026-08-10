예측불허 與 전대… 투표율 유불리도 안방 표심도 안 통한다

오늘 ‘승부처’ 호남 투표 시작

이미지 확대 김민석(왼쪽)·정청래(가운데)·송영길(오른쪽)

세줄 요약 전대 초반 예상 구도 연쇄 붕괴

대구·부산 정청래, 경북 김민석 우세

호남·수도권 경선서 최종 승부 전망

2026-08-11 6면

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더불어민주당 8·17 전당대회가 일주일 앞으로 다가온 가운데 전대 초반 예상됐던 구도들이 줄줄이 빗나가며 예측불허 양상이 계속되고 있다. 투표율에 따른 유불리 예측도, 홈그라운드 이점도 작용하지 않으면서 김민석·정청래 후보의 ‘1.48% 포인트’ 초박빙 승부는 이번 주말 호남권과 서울·경기 경선에서 결판이 날 전망이다.10일 민주당 중앙당 선거관리위원회에 따르면 정 후보는 전날 대구 경선에서 4603표(47.82%)를 얻어 김 후보(4461표, 46.35%)를 따돌리고 1위를 했다. 당초 ‘투표율이 높을수록 김 후보가, 낮을수록 강성 당원 결집력이 높은 정 후보가 유리할 것’이란 예측이 우세했다. 그런데 이번 1·2주차 경선 지역 중 투표율(72.01%)이 가장 높은 대구에서는 반대 결과가 나온 것이다.1주차 경선에서 유일하게 60%대 투표율을 기록했던 부산(62.37%)에서도 정 후보(1만 345표, 48.76%)는 김 후보(9182표, 43.28%)를 앞지른 바 있다. 다만 투표율 2위를 기록한 경북(71.22%)에선 정 후보(4774표, 45.71%)가 김 후보(4948표, 47.37%)에 뒤져 대구·경북(TK) 지역 내에서도 당심이 갈리는 모습도 포착됐다.후보들의 홈그라운드 이점은 첫 주부터 통하지 않았다. 충남 금산이 고향인 정 후보는 충청권에서 선전할 것으로 관측됐지만 충청 지역 중 권리당원이 가장 많은 충남에서 1만 1835표(43.28%)를 얻어 김 후보(1만 2484표, 45.65%)에게 졌다. 인천 지역 6선 의원이자 인천시장을 지낸 송영길 후보는 지난 8일 인천 경선에서 3559표(11.63%)를 득표해 정·김 후보와 각각 1만 표가량 차이가 났다.초반부터 예측이 모두 빗나가자 후보들은 각각 11일과 12일부터 투표가 시작되는 호남권과 서울·경기 경선에 ‘올인’하는 모양새다.﻿ ﻿김 후보는 이날 국회에서 기자회견을 열고 “(당선되면) 내년 서울시장, 강원 강릉 국회의원 보궐선거 준비 작업을 즉각 시작하고 선거 후 당대표 재신임을 묻겠다”며 승부수를 던졌다. 경기 당원콘서트에선 “총리로 (국회 대정부질문 등에서) 대답할 때 야당이 ‘X소리’를 해도 ﻿참고 품격 있게 하려고 노력하는데 지난 한 달 정도 참으로 오랫동안 격정에 휩싸였다”고 했다.반면 정 후보는 전북 당원 콘서트에서 “반도체를 만들기 위한 소재와 부품, 장비를 제조할 공장을 전북에 만들면 되지 않겠나”라며 지원을 약속했다. 이어 “어제 대구에서 제가 1등 했다”며 “전북에서도 1등을 만들어줄 건지, 안 줄 건지 알아서 좀 해달라”고 지지를 호소했다. 전북 전주에서 열린 기자간담회에선 ‘전대 이후 분당설’ 질문이 나오자 “﻿생각조차 안 해봤다”고 선을 그었다.전남 고흥 출생인 송 후보는 김어준씨 유튜브에서 “﻿후보 중 유일한 호남(출신)”이라며 “송영길에 대한 최소한 정치적 토대가 될 수 있는 지지를 해주지 않을까 기대한다”고 말했다. 정 후보를 향해선 “진짜 ﻿이재명 대통령을 아끼면 좀 쉬라고 할 때 쉬면 되지 왜 나오나”라며 견제를 이어갔다.김헌주·반영윤 기자