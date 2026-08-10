한병도 “신속 입법, 주택 공급 속도전에 동참”

정부 주택 공급 대책 발표 앞두고

한병도 “李대통령 굳은 의지 확인”

국민의힘에는 “관련 법안 협조하라”

한정애 “공급 대책 면밀 점검하겠다”

이미지 확대 한병도 더불어민주당대표 직무대행 겸 원내대표가 10일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언 하고 있다.2026.8.10. 안주영 전문기자

세줄 요약 한병도, 주택 공급 속도전 동참 의지 표명

후속 법안 신속 처리와 국민의힘 협조 촉구

한정애, 주택시장 안정화 TF 점검 예고

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한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표는 10일 “필요한 입법을 신속하게 통과시켜 정부의 주택 공급 속도전에 동참하겠다”고 밝혔다.한 대행은 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 이재명 대통령이 지난주 부동산 정책 점검 회의를 두 차례 가진 데 대해 “부동산 시장 안정화에 대한 대통령의 굳은 의지를 확인했다”며 “대통령의 상황 인식과 공급 대책 방향에 공감한다”고 밝혔다.한 대행은 국민의힘을 향해서는 “정부가 공급 대책 마련에 노력할 동안 국민의힘은 말폭탄을 쏟아내며 부동산 정책을 정쟁으로 몰아가고 있다”면서 “윤석열 정부와 오세훈 시정 그리고 당시 여당이었던 국민의힘의 무능함이 현재 공급 절벽을 초래한 주범임을 감안하면 너무나도 무책임하고 몰염치한 주장”이라고 했다.한 대행은 “심지어 국민의힘의 몽니로 지난해 9월 정부가 발표한 주택 공급 대책의 후속 법안이 아직도 국회 본회의에 발이 묶여 있다”며 “정비사업 절차를 최대 3년 단축하는 도시정비법, 공공주택 사업 절차를 2년 이상 앞당기기 위한 공공주택특별법이 대표적인 예”라고 말했다. 그러면서 “말로만 주택 공급을 외치지 말고 국회에 들어와 관련 법안에 협조하라”며 “국민의힘에 거듭 촉구한다”고 했다.한정애 정책위의장은 “정부의 주택 공급 관련 대책 발표가 곧 예정된 만큼 확대 개편한 ‘주택시장 안정화 태스크포스(TF)’를 통해 공급 대책을 면밀히 점검하겠다”며 “이번 주 첫 회의를 열어 관계 부처로부터 대책을 보고받고 공급과 세제를 비롯해 주택시장 전반에 필요한 과제들을 심도 있게 논의하겠다”고 했다. 이어 “국민의힘이 진심으로 주택시장 안정을 원한다면 공급 대책 후속 법안인 주택법, 도시정비법, 공공주택특별법 등이 신속하게 본회의에서 처리될 수 있도록 협조해야 할 것”이라고 당부했다.반영윤 기자