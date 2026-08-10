이 대통령, 오늘 메가프로젝트 2차 점검회의…광주 군공항 이전·주 52시간 예외 등 논의

세줄 요약 메가프로젝트 2차 민관 합동 점검회의 주재

광주 군공항 이전·반도체 산단 조성 논의

주 52시간 특례 둘러싼 부처 이견 주목

이미지 확대 이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스

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이재명 대통령이 10일 청와대에서 메가프로젝트 2차 민관 합동 점검회의를 주재한다.이 자리에서 이 대통령은 호남·충청·영남권 등 지방을 중심으로 추진 중인 3대 메가프로젝트의 후속 조치와 사업 진행 상황을 점검한다. 회의에는 산업통상자원부, 국토교통부, 국방부, 기후에너지환경부 등 관계부처와 삼성전자와 SK하이닉스 등 기업 관계자가 참석한다.이날 회의에선 광주 군 공항 부지를 조속한 시일 내에 활용할 수 있도록 행정절차 단축과 공군 제1전투비행단 기능 소산 등이 집중적으로 다뤄질 것으로 예상된다.앞서 삼성전자와 SK하이닉스는 지난 6월29일 국민보고회에서 호남권에 각각 400조원씩, 총 800조원을 투자해 반도체 팹(공장) 4기를 짓겠다는 계획을 발표했다. 이후 지난달 6일 열린 1차 점검회의에선 호남권 반도체 산단 부지가 광주 군공항 지역으로 확정됐다.광주 군 공항 이전 문제를 두고 전남광주통합특별시와 무안군이 마찰을 빚고 있는 만큼 지방자치단체 간 논의 상황도 보고 받을 것으로 전망된다.메가특구 조성에 다른 특별법 논의도 주요 의제 중 하나로 예상된다. 특별법 핵심 쟁점인 ‘주 52시간 특례 조항’을 놓고 산업통상부와 고용노동부가 이견을 보인 가운데 이 대통령이 입장 정리에 나설지도 주목된다. 산업부는 근로시간 유연화가 필요하다는 입장이지만 노동부는 이에 부정적이다.김민지 기자