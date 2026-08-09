김민석, 강원·TK 경선 승리…3086표 차로 정청래 누르고 누적 1위

與 전당대회 2주차 순회경선
金, 鄭보다 1.48%포인트↑
정청래 “호남이 절 품어줄것”
더불어민주당 8·17 전당대회 2주차 순회 경선 지역인 강원·대구·경북(TK) 권리당원 투표에서 김민석 후보가 전날 제주·인천에 이어 연승에 성공했다. 다만 2위인 정청래 후보와의 누적 득표율 격차가 1.48%포인트(3086표)에 불과한 데다 권리당원의 70%가 몰린 호남·수도권 경선이 남아있어 순위는 언제든 뒤집힐 수 있다.
소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 9일 대구 북구 인터불고 엑스코호텔에서 강원·대구·경북 권리당원 투표 합산 결과 김 후보가 1만 8977표(48.54%)를 얻었다고 밝혔다. 정 후보는 1만 7355표(44.40%), 송영길 후보는 2760표(7.06%)를 각각 얻었다. 전략 지역인 TK에 부여되는 5%의 가중치는 반영되지 않은 수치다.
지역별로 살펴보면 김 후보는 강원 권리당원 투표에서 득표율 50.30%로 정 후보(41.94%)를 앞섰다. 송 후보는 7.76%를 기록했다. 경북에서도 김 후보가 47.37%로 정 후보(45.71%)를 따돌렸다. 반면 대구에서는 정 후보가 47.82%로 김 후보(46.35%)를 제쳤다. 송 후보는 경북과 대구에서 각각 6.92%, 5.83%를 기록했다.
앞서 지난 1~2일 진행된 1주차 순회 경선 지역인 충청권과 부산·울산·경남 권리당원 투표에선 정 후보가 누적 득표율 45.51%로 김 후보(44.52%)를 0.99%포인트 앞서 1위를 차지했는데 2주차에 뒤집힌 것이다. 다만 이날까지 두 후보의 누적 득표율 격차는 1.48%포인트(3086표)로 여전히 초박빙 구도다.
정 후보는 이날 결과 발표 직후 기자들과 만나 “오늘 크게 질 것으로 생각했는데 대구에서는 승리했다니 기적같다”며 “누구보다 개혁 당대표를 주장하는 만큼 호남에서 저를 품어주리라 생각한다”고 말했다.
민주당은 이날 강원·TK에 이어 호남(15일)과 서울·경기(16일)에서 순회 경선을 각각 진행한다. 두 지역의 권리당원 비율이 전체의 70%에 이르러 사실상 권리당원 투표 승패는 15~16일에 난다고 볼 수 있다.
1인1표제가 처음 적용되는 이번 전당대회에서 당 대표 선거인단의 반영 비율은 대의원·권리당원 70%, 국민 30%다. 순회 경선에서는 권리당원 투표만 공개된다. 이후 이달 17일 대전에서 열리는 전당대회에서 대의원 및 일반국민 투표 결과와 합쳐 최종 승자를 가린다.
대구 한지은 기자
세줄 요약
- 김민석, 강원·TK 경선 승리로 누적 1위 유지
- 정청래와 격차 3086표, 초박빙 구도 지속
- 호남·수도권 남아 최종 판세는 미정
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