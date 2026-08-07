이 대통령 “주택 공급 물량 최대한 늘리고 앞당기는 방안 마련하라”

“기존 사고방식에 매달리지 마라”
이재명 대통령은 7일 주택 공급과 관련해 “공급 물량을 최대한 늘리고 공급 시기도 최대로 앞당기기 위한 방안을 마련하라”고 지시했다.
이 대통령은 이날 오후 2시부터 8시까지 6시간 동안 부동산 정책 점검 2차 회의를 주재하면서 장관들과 위원장으로부터 주택 공급 촉진을 위한 금융 지원 방향 및 방안과 함께 부동산의 조기 공급 유도 및 지원 방안을 보고받았다. 이어 이에 대한 다양한 의견을 주고받았다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.
강 수석대변인은 “이 대통령은 회의를 마무리하면서 한성숙 국무총리와 관계 부처 장관들을 향해 기존 사고방식에 매달리지 말고 전환적으로 판단해서 과감히 생각하고 실천하라고 재차 당부했다”고 했다.
앞서 이 대통령은 지난 3일 해외 순방을 마치고 귀국하자마자 7시간 30분 동안 부동산·주식 시장 점검 회의를 하면서 주택 공급 대책을 강조한 바 있다. 당시 이 대통령은 “과거의 관습을 탈피해 비상한 어떤 해법을 내놓으면서 공급 물량을 확보하라”고 지시했다고 했다.
김진아 기자
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