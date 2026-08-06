“호남서 과반 넘길 것… 레버리지 사과? 정청래 조급한 듯”

김민석 與 당대표 후보 인터뷰

이미지 확대 더불어민주당 8·17 전당대회에 출마한 김민석 후보가 6일 전남광주통합특별시 순천에서 진행된 서울신문과의 동행 인터뷰에서 “이번 주부터 상승 추세로 접어들었다”며 “이 추세가 호남 경선 결과에 반영되고 수도권에서도 승리할 것으로 본다”고 말했다. 사진은 김 후보가 순천의 한 카페에서 전남광주 기초의회 의장단과 간담회를 하는 모습.

세줄 요약 호남 경선 과반 기대와 상승세 자신감

정청래 공세에 조직·의혹 반박과 조급함 지적

당선 시 6개 기구·제2당사 추진 구상

2026-08-07 5면

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더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 선거에 출마한 김민석(기호 3번) 후보는 6일 최대 승부처인 호남권 경선 결과와 관련해 “과반에 육박하거나 상회할 것”이라고 자신했다.오는 15일 호남권 경선을 앞두고 이날 전남광주통합특별시 순천을 찾은 김 후보는 서울신문과의 동행 인터뷰에서 “이번 주부터 이미 추세가 상승세로 접어들었다”며 “다음 주 (호남 경선에서) 표로 결과가 나올 것 같다”고 말했다.김 후보는 권리당원이 가장 많은 서울·경기 경선(16일)과 관련해 “호남 결과가 반영돼 결국 승리할 것”이라고 내다봤다. 다만 “수도권은 호남보다 격차가 작을 가능성이 높다”고 덧붙였다.그는 정청래 후보가 “조직은 바람을 이기지 못한다”며 김 후보를 국회의원과 언론 등 ‘조직 선거’의 수혜자로 지목한 데 대해선 “당대표를 1년 동안 하면서 준비하신 분이 조직이 없다면 누가 믿겠나. 부럽다”고 했다. 정 후보가 김 후보의 신천지 전당대회 개입 의혹 제기와 국무총리 재임 중 추진된 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)를 문제 삼는 것을 두고는 “여러 가지로 조급한 것 같다”고 했다. 그러면서 “명청(이재명 대통령과 정 후보) 대전과 갈등이 없으면 뭐하러 총리를 그만두고 나왔겠느냐”고 했다.당대표로 당선되면 전당대회 이틀날인 18일 공천혁신·통합·청년·메가프로젝트·양극화 해소·당원주권정당 등 6대 기구를 출범시키겠다고는 구상도 내비쳤다. 그는 “당원과 국민의 의견을 수렴해 공천 혁신안을 만드는 기구는 신정훈 의원에게 부탁하려고 한다”고 했다.김 후보는 또 메가프로젝트 추진을 통한 이재명 정부 뒷받침을 강조했다. 그는 “메가프로젝트는 호남만 살리자는 게 아니라 이걸 성공하지 못하면 결국 수도권도 죽는다”며 “메가프로젝트의 논리와 정당성, 필요성을 옹호하고 대통령과 정부에 대한 비판을 방어하지 않으면 그게 반명(반이재명)”이라고 했다. 그러면서 “총리를 하면 월급도 더 주고 경험도 있고 더 좋지만 당이라는 야전에서 대통령과 정권을 지켜내는 것이 제 사명”이라고 강조했다.김 후보는 당선 시 현재 여의도에 위치한 중앙당사와는 별개로 광화문에 ‘제2당사’ 마련을 본격적으로 추진할 계획이다. 제2당사 내 회의실에선 당무보고 뿐 아니라 각종 민원 청취와 시민단체들과의 만남 등 당의 일정을 생중계하는 것도 검토 중이다. 김 후보는 출마 직후부터 “이재명 대통령이 국무회의와 업무보고를 생중계하는 것처럼 당무보고도 생중계해야 한다”는 입장을 유지해 왔다.글·사진 순천 한지은 기자