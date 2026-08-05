정청래 “레버리지 ETF 사과하라”… 김민석 “유시민에게 말 못 하면 반명”

與 당대표 후보 두 번째 TV 토론회

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세줄 요약 당대표 토론회서 세 후보 정면 충돌

레버리지 ETF·신천지 의혹 공방 격화

추가 투표 논란까지 전대 변수 부상

2026-08-06 5면

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더불어민주당 당대표 선거에 출마한 송영길·정청래(왼쪽)·김민석(오른쪽·기호순) 후보가 5일 두 번째 TV 토론회에서 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF), 신천지 전당대회 개입 의혹 등을 놓고 격돌했다.세 후보는 이날 서울 여의도 KBS 스튜디오에서 열린 토론회에서 ‘집권 여당의 대표는 ○○가 아니라 ○○다’라는 질문에 각각 “목청의 크기가 아니라 실력의 크기”(김 후보), “배신이 아니라 의리”(정 후보), “홍명보 리더십이 아니라 히딩크 리더십”(송 후보)이라고 답했다. 자신의 비교우위로는 김 후보는 ‘안정감’, 정 후보는 ‘정통성’, 송 후보는 ‘선당후사’를 꼽았다.정 후보는 김 후보를 집중적으로 압박했다. 정 후보는 김 후보가 총리로 재임할 당시 단일종목 레버리지 ETF가 추진됐다며 “입꾹닫(입을 꾹 닫다)은 무책임하다”며 사과를 요구했다. 신천지 전대 개입 가능성을 제기한 데 대해서도 “당대표가 되면 김 후보를 윤리감찰에 조사시키고 근거가 없으면 윤리심판원에 제소해 징계할 것”이라고 했다.이에 김 후보는 “불 날 것 같다고 말하는 게 화재범은 아니다”라고 맞받았고, 송 후보는 “당선되면 경쟁자를 포용하는 게 원칙”이라며 김 후보를 옹호했다.반면 김 후보는 정 후보를 겨냥해 ‘반명(반이재명)’ 공세를 이어갔다. 김 후보는 “검찰개혁에 대한 이재명 대통령의 의지가 없다고 비판하는 유시민 작가의 발언에 한마디도 하지 않는 것이 반명”이라고 쏘아붙였다. 그러자 정 후보는 “김 후보는 2002년 노무현 전 대통령을 배신하고 정몽준으로 날아간 경험이 있다”며 “의리도 지킨 사람이 지키고 배신도 한 사람이 한다”고 맞섰다.이런 가운데 미투표 권리당원의 추가 투표도 전대의 새 변수로 떠올랐다. 친명(친이재명)계 최고위원 후보들은 권역별 합동연설회 이후에도 당원들이 ﻿추가 투표 기회를 달라고 요구하고 있다. 이에 정 후보는 이날 김어준씨 유튜브에서 “투표 쿠데타”라며 “이렇게 되면 폭동이 일어난다”고 비판했다.한지은·김서호 기자