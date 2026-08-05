통일 장관 “북한은 조선으로 불러야” 李대통령 “평화에 플러스 될지 의문”

정동영 “주적 등 혐오 언어 그만”

李 “표현서 꼬투리 잡히면 안 돼”

이미지 확대 정동영 통일부 장관. 연합뉴스

세줄 요약 북한 호칭 변경으로 평화공존 제안

이 대통령, 정쟁 비화 가능성 우려

남북정상회담·경축사 전환점 언급

2026-08-06 4면

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정동영 통일부 장관이 5일 평화공존을 추구하는 정부가 북한에 대해 ‘주적’이라고 규정하는 것은 적합하지 않다고 했다. 정 장관은 “상대방이 원하는 호칭을 불러주는 게 평화공존의 첫 걸음”이라고 제안했지만, 이 대통령은 “정말로 잘 고민해야 할 것 같다”며 신중을 기해달라고 당부했다.정 장관은 5일 청와대에서 열린 업무보고에서 “서로 이름을 불러주는 것을 첫걸음으로 주적 등 서로에 대한 대결과 혐오의 언어는 멈춰야 한다”고 밝혔다.정 장관은 또 “희망사항으로 적어도 임기 전반부에 남북정상회담을 가져야 남북관계의 실질적 복원, 진전이 가능하지 않겠나 하는 생각을 갖고 있다”며 8·15 광복절 경축사를 전환점으로 삼아야 한다고 했다.정 장관은 전날 사전브리핑에서도 “북한을 ‘조선’이라고 부르는 것이 통일 포기라는 일각의 주장은 전적으로 사실관계 오인”이라고 말했다. 앞서 정 장관은 지난 3월 한 학술회의에서 ‘조선민주주의인민공화국’ 표현을 사용해 논란의 중심에 섰다.정 장관의 보고를 받은 이 대통령은 “통일부는 메아리 없는 함성을 지르는 느낌을 받을 수 있다. 조금 힘들 것”이라며 “평화와 공존의 정책을 계속 해야 한다”고 독려했다.다만 정 장관의 ‘주적 대체’ 등에 대해서는 “선의로 하는 일이 왜곡되고 과장돼 반격의 명분이 되고 오히려 반통일, 반평화, 적대의 무기가 되는 수가 있다”며 “표현에서 꼬투리가 잡혀 정쟁으로 휘말려 들어가면 오히려 나쁜 상황이 초래될 수도 있겠다”고 말했다.이 대통령은 이어 “선의로 하는 일인데 얼마 전에도 한번 말씀했다가 심하게 반격을 당했지 않은가”라고 우려를 표했다. 그러면서 “선의대로 하는 게 과연 결론적으로 한반도의 평화와 안정에 플러스인지 약간 의문이 들 때도 있다. 어려운 일이겠지만 고민을 많이 해달라”고 당부했다.정 장관의 ‘주적’ 용어 대체 제안은 하반기 국방백서 발간을 염두에 둔 것으로 해석된다. 앞서 2022 국방백서에 담긴 “북한 정권과 북한군은 우리의 적”이라는 표현이 삭제될 가능성이 제기되자, 국방부는 “북한군이 우리의 적이라는 입장에 변함이 없다”고 일축한 바 있다.백서연 기자