계파 갈등에 지쳤나… 與전대 첫 ‘1인 1표제’에도 투표율 하락

충청권 투표 작년보다 10%P 낮아

“정치적 피로감에 외면” 원인 지적

이미지 확대 김민석 더불어민주당 당대표 후보.

뉴스1

이미지 확대 송영길 더불어민주당 당대표 후보

세줄 요약 1인 1표제 첫 적용에도 투표율 하락

충청권·부울경, 지난해 전대보다 저조

계파 갈등 피로감·신규 당원 참여 부진

2026-08-05 8면

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대의원·권리당원 ‘1인 1표제’가 처음 적용되는 더불어민주당 8·17 전당대회 첫 주말 순회경선 투표율이 지난해 임시 전당대회 투표율보다 낮아 그 배경을 놓고 여러 해석이 나온다. 6·3 지방선거 공천 과정에서 유입된 신규 권리당원의 투표 참여가 저조하다는 분석과 함께 지나친 계파 갈등으로 인해 정치적 피로감이 작용한 것 아니냐는 지적도 제기된다.4일 민주당 중앙당선거관리위원회에 따르면 지난 1일 발표된 충청권(대전·세종·충남·충북) 권리당원 투표에는 선거인단 16만 3846명 가운데 6만 7988명이 참여해 투표율이 41.50%에 그쳤다.지난해 8월 전대 당시 충청권 선거인단 10만 8802명 중 5만 5988명이 참여했던 투표율 51.46%보다 9.96%포인트 낮아진 수치다. 실제 투표 참여자는 1만 2000명 더 늘었지만 늘어난 선거인단 증가 폭에 비해 투표율은 저조한 것으로 나타났다.지난 2일 부산·울산·경남(부울경) 권리당원 투표에서도 선거인단 9만 8724명 중 5만 3993명이 투표해 투표율 54.69%로 나타났다. 지난해 전대 당시 전체 영남권 투표율(65.57%)에 비하면 크게 낮아진 수치다.중량급 후보들의 박빙 구도에 이른바 ‘당원주권주의’를 표방한 1인 1표가 처음 적용되면서 당원들의 투표 유인이 더 커질 것이란 관측과 달리 오히려 투표율이 낮아지는 역설이 발생한 것이다. 박상병 정치평론가는 “최근 신천지 개입 의혹, 배신 프레임 등으로 후보들이 수준 낮게 싸우고 있다”며 “후보들에 대한 유권자의 실망감이 투표율 저하 주요 요인”이라고 지적했다. 이종훈 정치평론가는 “당내 계파 갈등이 격화되면서 유권자들이 정치적 효능감을 잃고 당원들이 투표를 외면하는 현상이 발생한 측면이 있다”고 했다.당권 주자들도 투표율에 따른 유불리에 민감하게 반응하고 있다. 1주차 경선을 지나면서 분위기가 달아오른 만큼 2주차 경선부터는 투표율이 상승할 것이란 분석도 있다. 투표율이 높아질수록 강성 지지층이 아닌 중도 연성 지지층의 투표 참여가 높아질 수 있다는 전망도 나오면서 일부 캠프에선 투표 독려 운동에도 적극적이다.친명(친이재명)계 최고위원 후보들은 이날 ‘권역별 합동연설회’ 전에 당원 투표가 마감되는 구조를 조정해야 한다고 한목소리를 냈다. 이에 친청(친정청래)계 최민희 후보는 페이스북에 “또 룰을 바꾸자고? 반대”라고 썼다.이런 가운데 민주당 중앙당선관위원회는 이날 친청(친정청래)계 최고위원 후보 지지층의 ‘생일별 홀짝 투표 지침’과 ‘전 당원 100% 투표’ 등 문구를 담은 의원 현수막이 당규를 위배했는지에 대해 논의했다.강윤혁·반영윤 기자