정치 [포토] ‘외교부 방문’ 미셸 스틸 신임 주한미국대사 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/08/04/20260804800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-04 14:53 입력 2026-08-04 14:37 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 외교부 방문하는 미셸 스틸 신임 주한미국대사미셸 스틸 신임 주한미국대사가 4일 서울 종로구 정부서울청사 외교부를 방문하고 있다. 미셸 스틸 대사 왼쪽은 남편 숀 스틸 변호사. 2026.8.4 연합뉴스 이미지 확대 미셸 스틸 신임 주한미국대사, 외교부 방문미셸 스틸 신임 주한미국대사가 4일 서울 종로구 정부서울청사 외교부를 방문하고 있다. 2026.8.4 연합뉴스 이미지 확대 미소 짓는 미셸 스틸 신임 주한미국대사미셸 스틸 신임 주한미국대사가 4일 서울 종로구 정부서울청사 외교부에 도착, 미소짓고 있다. 2026.8.4 연합뉴스 이미지 확대 밝은 표정의 미셸 스틸 신임 주한미국대사미셸 스틸 신임 주한미국대사가 4일 서울 종로구 정부서울청사 외교부에 도착, 이동하고 있다. 2026.8.4 연합뉴스 이미지 확대 외교부 들어서는 미셸 스틸 주한미국대사미셸 스틸 신임 주한미국대사가 4일 서울 종로구 정부서울청사 외교부를 방문하고 있다. 2026.8.4 연합뉴스 이미지 확대 외교부 들어서는 미셸 스틸 주한미국대사미셸 스틸 신임 주한미국대사가 4일 서울 종로구 정부서울청사 외교부를 방문하고 있다. 2026.8.4 연합뉴스 이미지 확대 외교부 들어서는 미셸 스틸 주한미국대사미셸 스틸 신임 주한미국대사가 4일 서울 종로구 정부서울청사 외교부를 방문하고 있다. 2026.8.4 연합뉴스 미셸 스틸 신임 주한미국대사가 4일 서울 종로구 정부서울청사 외교부를 방문하고 있다. 미셸 스틸 대사 왼쪽은 남편 숀 스틸 변호사.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지