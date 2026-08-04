정치 [포토] ‘발언권 요청’ 국민참여단 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/08/04/20260804500259 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-04 17:51 입력 2026-08-04 17:49 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 9 이미지 확대 발언권 요청하는 국민참여단4일 청와대 영빈관에서 열린 산업부?기후부?원안위 등에 대한 부처 업무보고에서 국민참여단이 손을 들어 이재명 대통령에게 발언권 요청하고 있다. 2026.8.4 청와대통신사진기자단 이미지 확대 발언하는 국민참여단4일 청와대 영빈관에서 이재명 대통령이 주재한 산업부?기후부?원안위 등에 대한 부처 업무보고에서 국민참여단이 발언하고 있다. 2026.8.4 청와대통신사진기자단 이미지 확대 발언하는 국민참여단4일 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 주재 부처 업무보고에서 국민참여단이 발언하고 있다. 2026.8.4 연합뉴스 이미지 확대 국무회의 입장하는 이재명 대통령이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 국무회의에 입장하고 있다. 왼쪽부터 한성숙 총리, 이재명 대통령, 강훈식 비서실장. 2026.8.4 청와대통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령과 정성호 법무부 장관이재명 대통령과 정성호 법무부 장관이 4일 청와대에서 열린 국무회의에서 국민의례를 하고 있다. 2026.8.4 청와대통신사진기자단 이미지 확대 참석자 발언 듣는 이재명 대통령이재명 대통령이 4일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 참석자 발언을 듣고 있다. 2026.8.4 청와대통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령, 부처 업무보고 발언이재명 대통령이 4일 청와대 영빈관에서 열린 노동부·중기부·공정위 등에 대한 부처업무보고에서 발언하고 있다. 2026.8.4 연합뉴스 이미지 확대 발언하는 이재명 대통령이재명 대통령이 4일 청와대 영빈관에서 열린 산업부?기후부?원안위 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다. 2026.8.4 청와대통신사진기자단 이미지 확대 참석자 발언 듣는 이재명 대통령이재명 대통령이 4일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 참석자 발언을 듣고 있다. 2026.8.4 연합뉴스 4일 청와대 영빈관에서 열린 산업부·기후부·원안위 등에 대한 부처 업무보고에서 국민참여단이 손을 들어 이재명 대통령에게 발언권 요청하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지