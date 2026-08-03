오세훈·유승민 공개 만찬… “당권 다툼 아닌 보수 혁신·통합 필수”

오 시장 1심 유죄 이후 뒤 첫 만찬

중도·수도권·청년 지지 확보 모색

이미지 확대 오세훈 서울시장.

연합뉴스

이미지 확대 유승민 전 국민의힘 의원.

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세줄 요약 공개 만찬서 보수 혁신·통합 필요성 공감

당권 갈등보다 2028 총선 승리 전략 강조

중도·수도권·청년 지지 확보 방안 모색

2026-08-04 8면

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오세훈 서울시장과 유승민 전 국민의힘 의원이 3일 만나 2028년 23대 총선 승리를 위해선 장동혁 대표와 한동훈 무소속 의원의 당권 다툼이 아닌 보수 진영의 혁신과 통합이 필수라는 데 뜻을 모았다. 지난 6·3 지방선거 최대 격전지인 서울시장 선거에서 힘을 모았던 두 사람은 장 대표 퇴진이나 한 의원 복당처럼 지엽적 갈등이 아닌 총선 과반을 위한 중수청(중도·수도권·청년)의 지지를 얻을 방안을 함께 모색하기로 했다.오 시장과 유 전 의원은 이날 서울시장 공관에서 만찬을 함께 하며 여러 정치 현안에 관한 의견을 나눴다. 오 시장과 유 전 의원의 공개 만찬은 오 시장이 정치자금법 위반 혐의로 1심에서 유죄 선고를 받은 후 처음이다. ‘장동혁 지도부’와 거리를 두고 국민의힘의 노선 전환을 압박하는 독자 노선으로 서울시장 선거를 치러 승리한 오 시장은 국민의힘 주요 인사들과 식사 정치를 통해 스킨십을 늘려왔으나 이른바 ‘명태균 리스크’로 정치 행보 확장에 제동이 걸린 상태였다.만찬을 앞두고 유 전 의원은 서울신문과 통화에서 “오 시장과는 오랫동안 함께 정치를 해왔고, 2016년 이후 우리 당의 계속된 총선 패배에 대해선 심각하게 논의를 해왔다”고 전했다.유 전 의원은 전날 페이스북에 “이재명 정권의 폭정을 막는 유일한 길은 2028년 4월 총선에서 과반수를 확보해서 국회부터 되찾아 오는 것”이라며 “정치철학이나 정책, 당의 노선을 둘러싸고 우리 사이에 무슨 대단한 차이가 있는 것도 아닌데, 오로지 탄핵에 찬성했거나 반대했다는 이유 하나만으로 마치 불구대천의 원수가 된 것처럼 싸우니 보수가 어떻게 원팀이 될 수 있겠는가”라고 지적했다.유 전 의원과 오 시장은 국민의힘의 핵심 갈등처럼 비치는 장 대표의 당권과 한 의원의 복당 여부를 둘러싼 갈등은 2028년 총선 준비와는 동 떨어진 이슈라는 공감대가 형성돼 있다. 박근혜 전 대통령, 윤석열 전 대통령의 탄핵에 찬성한 두 사람은 이미 당내 친윤(친윤석열) 핵심 의원들과도 총선 승리를 위한 통합과 혁신 방안에 대한 물밑 논의를 이어온 상태다.손지은 기자