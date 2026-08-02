민주 순회경선, 대세는 없었다

충청 이어 부울경서 ‘당심’ 대격돌

이미지 확대 더불어민주당 8·17전당대회 당대표 선거에 출마한 송영길(왼쪽부터)·정청래·김민석 후보가 2일 부산 벡스코에서 열린 순회경선 합동연설회에서 양손을 들고 당원들에게 인사하고 있다.

부산 뉴스1

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세줄 요약 김민석, 충청권서 정청래에 303표 차 신승

대세론은 불투명, 남은 권역이 최대 변수

최고위원 경선서 친청계 상위권 포진

2026-08-03 1면

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더불어민주당 8·17 전당대회 첫 순회경선에서 당청 관계 안정론을 내세운 김민석 후보가 선명한 개혁을 강조한 정청래 후보를 근소한 차로 앞섰다. 정 후보의 고향인 충청권에서 김 후보가 초반 승기를 잡았지만 두 후보의 표 차이가 303표에 그쳐 예측불허의 초박빙 구도로 흘러가는 분위기다. 최고위원 경선에선 친청(친정청래)계 최고위원들이 상위권에 포진하며 저력을 보여 줬다는 평가가 나온다.김 후보는 2일 울산 합동연설회에서 전날 충청권 경선에서 1위를 차지한 것과 관련해 “당심이 조직을 이겼다”고 강조했다. 그러면서 “당원과 의원을 갈라치는 이른바 ‘당심·의심 프레임’은 이제 끝나야 한다”고 했다.김 후보는 전날 충청권(충남·충북·대전·세종) 권리당원 투표에서 45.06%의 득표율로 정 후보(44.61%)를 0.45% 포인트 차로 따돌렸다. 득표수로는 김 후보가 3만 632표, 정 후보가 3만 329표로 격차는 303표였다. 당초 충남 금산이 고향인 정 후보가 우세할 것이란 관측이 많았지만 김 후보가 근소하게나마 승리를 거둔 것이다. 송영길 후보는 7027표(10.34%)를 얻었다.김 후보 입장에선 정 후보의 연고지에서 승리했다는 상징성이 있지만 ‘대세론’을 굳히기에는 부족하다는 분석이 나온다.충청권 권리당원은 전체 권리당원의 10% 수준으로 전체 선거인단의 70% 이상을 차지하는 호남·수도권 권리당원 경선이 아직 남아 있기 때문이다. 충청권 선거인단은 16만 3846명으로 이 가운데 6만 7988명이 참여해 41.5%의 투표율을 기록했다. 다만 세종은 투표율이 51.84%로 충청권 지역에서 가장 높았다.반면 정 후보는 충청권에서 김 후보와 접전을 벌인 점을 언급하며 ‘언더독’(약자) 정체성을 재차 피력했다. 정 후보는 “국회의원들이 몰려다니며 전화방을 만들어 전화하고 했는데도 0.4%(포인트로) 졌다면 제가 이긴다”고 주장했다.이번 당대표 선거에 처음 도입된 선호투표제도 변수로 꼽힌다. 전체 투표에서 과반 득표자가 나오지 않으면 최하위 후보를 1순위로 선택한 유권자의 2순위 표를 상위 후보자 득표수에 각각 더해 최종 승자를 가린다. 전날 충청권 경선에서 3위를 차지한 송 후보가 남은 권역에서도 10% 안팎의 득표율을 유지할 경우 김·정 후보 모두 과반을 확보하지 못할 가능성이 커진다.전날 최고위원 경선 결과는 친청계의 결집력이 만만치 않다는 점을 보여 준 측면도 있다. 친청계인 최민희(22.35%)·한민수(14.14%)·이성윤(10.91%) 후보 등 3명은 47.38%의 득표를 했다. 특히 최 후보는 충청권 합산 3만 384표(22.35%)를 얻어 1위를 차지했다. 친명(친이재명)계 박선원(2만 2721표, 16.71%) 후보가 2위에 올랐지만 최 후보와 표 차이가 크다.이를 두고 친청계가 최 후보를 기본 선택지로 두고 생일 등에 따라 나머지 한 표를 한 후보와 이 후보에게 나누도록 독려한 ‘생일 홀짝 투표 지침’이 일정 부분 작동한 것 아니냐는 분석이 나온다.이날 울산 합동연설회에선 ‘윤리위 제소’를 둘러싸고 당대표 후보 간 거친 공방도 벌어졌다. 김 후보는 “이번 선거 과정에서 잘못된 계파 행위를 한 사람들은 모조리 윤리위에 제소할 것”이라고 했고, 정 후보도 “제가 당대표가 되면 신천지 의혹 제기로 당을 공격하고 당원들에게 상처를 준 김 후보는 반드시 윤리위에 제소해서 심판받도록 하겠다”고 맞받았다. 송 후보는 “신천지 문제 더이상 이야기하지 말자. 선거 끝나고 나서 합동수사본부 발표 나면 그걸 가지고 진상 규명하자”고 했다.서울 한지은·울산·부산·창원 김서호 기자