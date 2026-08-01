與 당대표 첫 경선…충남·충북 김민석, 대전·세종 정청래 승리

세줄 요약 충청권 첫 순회경선 결과 발표

김민석 충남·충북, 정청래 대전·세종 승리

송영길 네 지역 모두 3위 기록

이미지 확대 민주당, 대전·세종시당 합동연설회 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 1일 대전컨벤션센터에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 당대표 후보들과 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김민석 당 대표 후보, 한 대표 직무대행, 정청래·송영길 당 대표 후보. 2026.8.1 연합뉴스

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더불어민주당 8·17 전당대회 첫 순회경선이 열린 충청권에서 김민석 당대표 후보는 충남·충북에서, 정청래 후보는 대전·세종에서 각각 승리했다. 송영길 후보는 4개 지역 모두 3위에 머물렀다.1일 소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 대전·세종 순회경선 합동연설회 후 이 같은 충청권 권리당원 투표 결과를 발표했다.충남에서는 김 후보가 45.65%(1만 2484표)를 얻어 정 후보(43.28%·1만 1835표)를 앞섰고, 충북에서도 김 후보가 47.39%(8967표)를 기록해 정 후보(41.86%·7919표)를 제쳤다. 송 후보는 충남에서 11.07%(3026표), 충북에서 10.75%(2034표)를 각각 기록했다.반면 대전에서는 정 후보가 48.23%(8187표)를 얻어 김 후보(42.71%·7249표)를 앞섰고, 세종에서도 정 후보가 50.28%(2388표)로 김 후보(40.68%·1932표)를 제치며 승리했다. 송 후보는 대전에서 9.06%(1538표), 세종에서 9.03%(429표)를 얻었다.민주당은 지난달 28~29일 온라인 투표와 30~31일 ARS 투표를 합산해 이날 충청권 권리당원 투표 결과를 발표했다.하승연 기자