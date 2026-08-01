[르포] 폭염 속 민주당 충청 경선…지지자도 ‘친명·친청’ 갈려 응원

민주당 충청권 순회경선 현장

김민석·정청래·송영길 ‘3파전’

연설 시작되자 환호·야유 엇갈려

사회자 거듭 “실내서 연호 삼가”

이미지 확대 더불어민주당 8·17 전당대회 첫 순회경선이 열린 1일 충남 공주 충남교통연수원에서 지지자들이 응원하고 있다. 공주 한지은 기자

이미지 확대 더불어민주당 8·17 전당대회 첫 순회경선이 열린 1일 충남 공주 충남교통연수원에서 지지자들이 응원하고 있다. 공주 한지은 기자

이미지 확대 더불어민주당 8·17 전당대회 첫 순회경선이 열린 1일 충남 공주 충남교통연수원에서 후보들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 임미애·한민수·박선원 최고위원 후보, 김민석 당대표 후보, 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표, 정청래·송영길 당대표 후보, 김영호·서미화·김용·최민희·이성윤 최고위원 후보. 공주 한지은 기자

이미지 확대 정청래(가운데) 당대표 후보가 더불어민주당 8·17 전당대회 충청권 순회경선 열린 1일 충북 청주 CJB미디어센터 앞에서 지지자들에게 둘러싸여 발언하고 있다. 청주 한지은 기자

세줄 요약 충남 공주서 민주당 첫 충청 순회경선 개최

폭염 속 권리당원 500여명 몰려 열띤 응원

친명·친청 갈려 환호와 야유 주고받음

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“알정찍(알겠어 정청래 찍을게) 알정찍!”, “당~대표는 김민석!”, “기호 1번 송.영.길”더불어민주당 당대표가 선출되는 8.17 전당대회 첫 순회경선이 열린 1일 충남 공주 충남교통연수원. 체감온도가 32도를 웃도는 무더위 속 파란색 티셔츠를 입고 피켓 등을 든 권리당원 500여명이 행사장 앞을 가득 메웠다. 이번 당대표 선거가 송영길·정청래·김민석(기호순) 후보 간 3파전으로 치러지는 가운데 지지자들은 풍선과 손팻말을 흔들며 경쟁적으로 후보 이름을 연호했다.김 후보를 응원하기 위해 울산에서 올라왔다는 이금자(82)씨는 “김민석이 당대표가 안 되면 당이 깨진다”며 “이재명 대통령이 얼마나 잘하고 있느냐. 이 대통령을 뒷받침해 줄 사람은 김민석밖에 없다”고 했다.서울에서 내려왔다는 50대 권리당원 김모씨는 “지금까지 걸어온 정치 인생으로 봤을 때 정청래가 민주당에 최고로 적합한 당대표”라며 “가장 민주당다운 민주당, 당원주권시대와 검찰개혁을 확실히 성공시킬 사람”이라고 했다.인천에서 온 장근옥(60대 후반)씨는 “송영길 후보를 인천시장 시절부터 오래 지켜봤다”며 “다양한 행정 경험이 많고 외국어도 능통하다”고 했다. 장씨는 “수도권과 가까운 순회 경선은 가능한 한 모두 찾아 응원할 생각”이라고 덧붙였다.후보는 달랐지만 지지자들은 “이재명 정부가 성공해야 한다”고 입을 모았다. 충북 보은에서 왔다는 여종구(58)씨는 “당이 혼란스러울 때 탈당했다가 윤석열 정권이 붕괴된 후 복당했다”며 “이번에는 정부를 든든하게 뒷받침할 지도부가 선출돼야 한다”고 말했다.하지만 연설이 시작되자 분위기는 한층 뜨거워졌다. 지지자들은 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계로 갈려 환호와 야유를 주고받았다. 최고위원 연임에 도전한 이성윤 후보가 “최고위원을 한 번 해봐서 무엇을 해야 하는지 잘 알 수 있다”고 하자, 객석 한편에선 “이제 그만하라”는 외침이 터져 나왔다.친청계 후보들의 연설에 일부 야유가 이어지자 다른 쪽에서는 “갈라치기 하지 말라”는 맞불이 나왔고, 분위기가 과열되자 사회자가 “실내에서는 연호를 자제해 달라”고 거듭 안내하기도 했다.행사장 밖에는 휴대전화 충전과 휴식을 취할 수 있는 후보별 부스가 마련됐다. 실내 좌석은 430여석에 불과해 입장하지 못한 지지자들은 복도와 건물 밖에서 응원을 이어갔다.단상 위에서도 친명 대 친청 구도가 형성됐다. 김민석·송영길 후보는 ‘당정 갈등’과 ‘자기 정치’를 고리로 정 후보를 협공했고, 정청래 후보는 검찰개혁 성과를 앞세우는 한편 탈당 이력을 거론하며 두 후보를 견제했다.민주당은 지난달 28일부터 31일까지 대전·충남·세종·충북 권리당원 투표를 진행했으며 이날 충청권 결과를 발표한다. 이후 부산·울산·경남(2일), 제주·인천(8일), 강원·대구·경북(9일), 호남권(15일), 서울·경기(16일) 순으로 순회경선을 치른 뒤 오는 17일 당대표와 최고위원을 선출한다. 이번 전당대회는 대의원·권리당원 투표 70%와 국민여론조사 30%를 합산해 당선자를 결정하며 ‘1인 1표제’가 처음 적용되는 전당대회다.공주·청주·대전 한지은 기자