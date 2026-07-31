[포토] ‘항의받는’ 정청래…보완수사권 폐지 운명의 날

1 / 7 이미지 확대 ‘보완수사권 폐지’ 운명의 날…항의받는 정청래 형사소송법 개정안이 국회 통과를 앞둔 31일 더불어민주당 당 대표 후보인 정청래 의원이 의원회관에서 열린 ‘검찰 수사권 폐지 이후 피해자 인권 강화 방안’ 토론회에서 검찰 수사권 폐지에 반대하는 한 활동가로부터 항의받고 있다. 2026.7.31 연합뉴스

이미지 확대 보완수사권 폐지 앞두고 반대 의견 듣는 정청래 형사소송법 개정안이 국회 통과를 앞둔 31일 더불어민주당 당 대표 후보인 정청래 의원과 참석자들이 의원회관에서 열린 ‘검찰 수사권 폐지 이후 피해자 인권 강화 방안’ 토론회에서 검찰 수사권 폐지에 반대하는 한 활동가의 의견을 듣고 있다. 2026.7.31 연합뉴스

이미지 확대 ‘보완수사권 폐지’ 운명의 날…항의받는 정청래 형사소송법 개정안이 국회 통과를 앞둔 31일 더불어민주당 당 대표 후보인 정청래 의원이 의원회관에서 열린 ‘검찰 수사권 폐지 이후 피해자 인권 강화 방안’ 토론회에서 검찰 수사권 폐지에 반대하는 한 활동가로부터 항의받고 있다. 2026.7.31 연합뉴스

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형사소송법 개정안이 국회 통과를 앞둔 31일 더불어민주당 당 대표 후보인 정청래 의원이 의원회관에서 열린 ‘검찰 수사권 폐지 이후 피해자 인권 강화 방안’ 토론회에서 검찰 수사권 폐지에 반대하는 한 활동가로부터 항의받고 있다.온라인뉴스부