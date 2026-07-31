野, 윤용근 ‘정몽규 문자’에 “개인 친분에 가볍게 의견 전달”

“개인적으로 휴대폰 보다 생긴 이슈”

특검 추진 관련해 “최대한 빨리 진행”

이미지 확대 국회 문화체육관광위원회 위원으로 활동중인 윤용근 국민의힘 의원이 30일 국회에서 열린 본회의에서 대한축구협회관련 청문회에 증인으로 출석한 정몽규 전 대한축구협회 회장에게 받은 문자를 확인하고 있다. 홍윤기 기자

세줄 요약 윤용근 문자 논란, 개인 친분 해명

국민의힘, 심각한 사안 아님 강조

특검 추천 절차 신속 추진 방침

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국민의힘은 31일 윤용근 의원이 국회 청문회 증인으로 출석한 정몽규 전 대한축구협회장에게 “더 잘 배려해드려야 하는데 송구하다”는 문자메시지를 보낸 것<서울신문 7월 31일자 1면>과 관련해 “개인적 친분으로 가볍게 의견을 전달한 것”이라며 심각한 사안은 아니라는 입장을 밝혔다.최은석 원내수석대변인은 이날 국회 원내대책회의 직후 기자들과 만나 윤 의원 문자 논란에 대해 “국회 청문회나 상임위원회에서 아는 분이 (증인으로) 나오면 개인적으로도 연락할 수 있지 않나”라고 했다.그는 “윤 의원도 개인적으로 본회의장에서 휴대전화를 보다가 이슈가 생긴 건 사과할 일은 아닌 것 같다”고 덧붙였다. 이어 당 차원에서 사안을 심각하게 보지 않는 것이냐는 질문에는 “네”라고 답했다.국회를 전날 통과한 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 수사 특검법과 관련해서는 특검 추천 절차를 최대한 신속히 진행하겠다고 했다. 최 대변인은 “어제 특검법이 통과됐고, 조만간 추천위원회를 구성해야 한다”며 “당도 여러 각도로 어떤 분을 추천하면 좋을지 내부 검토 중이고, 절차가 최대한 빨리 진행될 수 있도록 하려 한다”고 했다.추천위원회 구성 시점을 묻는 질문에는 “구체적으로 정해진 것은 없다”면서도 “어제 특검법이 통과된 만큼 최대한 빠르게 구성하고 특검이 빨리 출범하게 하자는 것이 기본 입장”이라고 했다.곽진웅 기자