李대통령, 아르헨티나 도착…밀레이와 리튬 공급 협력체계 구축 논의

31일 밀레이 대통령과 정상회담

靑 “리튬 등 핵심광물 공급망, 한·메르코수르 무역협정 협상 재개 논의 계획”

이미지 확대 이재명 대통령, 칠레 공식 방문 마치고 아르헨티나로 출발 [산티아고=뉴시스] 김진아 기자 = 칠레 공식방문을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 30일(현지 시간) 산티아고 아르투로 메리노 베니테스 국제공항에서 아르헨티나로 출발하며 인사하고 있다. 2026.07.31. bluesoda@newsis.com





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이미지 확대 아르헨티나 도착한 이 대통령 부부 [부에노스아이레스=뉴시스] 김진아 기자 = 아르헨티나를 공식 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 30일(현지 시간) 아르헨티나 부에노스아이레스 에세이사 국제공항에 도착해 이동하고 있다. 2026.07.31. bluesoda@newsis.com

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세줄 요약 아르헨티나 도착, 22년 만의 한국 대통령 방문

밀레이와 리튬 공급망·무역협정 재개 논의

방산·과기·남극·문화·교육 협력 확대

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미국 샌프란시스코와 브라질, 칠레를 순방 중인 이재명 대통령이 30일(현지시간) 밤 남미 마지막 방문 국가인 아르헨티나에 도착했다. 한국 대통령으로서는 22년 만의 아르헨티나 방문이다.이 대통령은 31일 부에노스아이레스에 위치한 아르헨티나 독립영웅을 기리는 산마르틴 광장을 방문해 헌화한다. 이어 대통령궁인 카사 로사다에서 열리는 공식 환영 행사에 참석한 후 하비에르 밀레이 대통령과 정상회담을 한다. 이후 부에노스아이레스 시장과의 면담에 이어 아르헨티나 동포들과 만찬간담회를 하는 것으로 아르헨티나 일정을 마친다.이 대통령은 밀레이 대통령과의 회담에서 리튬 등 핵심 광물 공급망 확보와 한·메르코수르(남미 공동시장) 무역협정 협상 재개에 대해서 논의할 계획이다. 아르헨티나는 세계 4위 리튬 매장국이며 메르코수르의 핵심 국가이다.강유정 청와대 수석대변인은 “방산, 과학기술, 남극, 문화, 교육 등 양국 국민과 기업이 체감할 수 있는 실질 분야의 협력을 강화하고, 이를 뒷받침하기 위한 고위급 교류와 정부 간 협의체도 본격적으로 재가동할 예정”이라고 밝혔다.부에노스아이레스 김진아 기자