19세 남성 비만율 23%→31%…신검 295만건 첫 분석

비만군 체중 증가세 더 뚜렷

이미지 확대 입영 대상자들이 서울지방병무청 제1병역판정검사장에서 병역판정검사를 받고 있다.

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세줄 요약 19세 남성 비만율 11년 새 8%포인트 상승

평균 체중 증가와 체중 양극화 현상 확대

병무청 첫 국가통계로 건강지표 24개 공개

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병역판정검사(신검)를 받은 19세 남성의 비만율이 11년 새 23%에서 31%로 크게 증가한 것으로 나타났다.병무청은 31일 1996년생부터 2006년생까지 병역판정검사 자료 295만건을 분석한 ‘한국인 19세 남성 건강지표’를 국가통계로 처음 공개했다.분석 결과 체질량지수(BMI) 25 이상인 비만 비율은 23%에서 31%로 8% 포인트 상승했다. 반면 정상체중 비율은 49%에서 41%로 감소했다. 평균 체중도 69.44㎏에서 73.37㎏으로 약 4㎏ 늘었다.특히 비만군 체중 증가 더 가팔라 ‘체중 양극화’ 현상이 도드라졌다. 체중 상위 10%의 평균 체중은 11년간 7.8㎏ 증가한 반면 하위 10%는 0.6㎏ 증가하는 데 그쳤다.비만은 각종 건강지표 악화로도 이어졌다. 비만군은 저체중군보다 수축기 혈압과 총콜레스테롤, 중성지방 수치가 모두 높아 심혈관질환과 대사질환 위험인자가 함께 증가하는 경향을 보였다.이번 통계는 병무청이 대한민국 19세 남성 전원을 대상으로 실시하는 병역판정검사 자료를 활용해 작성한 첫 국가통계다. BMI와 혈압, 혈당, 콜레스테롤, 간기능, 정신건강 등 24개 건강지표를 활용해 분석했다. 병무청은 국가통계포털(KOSIS) 등을 통해 매년 결과를 공개할 예정이다.홍소영 병무청장은 “한국인 19세 남성 건강지표 제공을 통해 국민 건강 증진과 미래 건강정책 수립을 뒷받침하는 국가통계로 지속 발전시켜 나갈 것”이라고 밝혔다.이주원 기자