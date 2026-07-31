칠레서 따뜻한 환대 받은 김혜경 여사…“한국에서 온 손님”

한·칠레 영부인, 박물관 방문 우의 다져

김 여사 “3000년 전을 직접 다녀온 듯한 특별한 경험”

이 대통령 부부, 산티아고 ‘한국의 거리’ 방문

이미지 확대 한-칠레 영부인, 콜럼버스 이전 시대 예술박물관 방문 한-칠레 영부인, 콜럼버스 이전 시대 예술박물관 방문

(산티아고<칠레>=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 함께 칠레를 공식 방문한 김혜경 여사와 카스트 칠레 대통령 부인 마리아 피아 아드리아솔라 여사가 30일(현지시간) 산티아고 콜럼버스 이전 시대 예술박물관을 방문해 목조조각 전시물 앞에서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.7.31 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지]

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(산티아고<칠레>=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 함께 칠레를 공식 방문한 김혜경 여사가 30일(현지시간) 산티아고 콜럼버스 이전 시대 예술박물관을 방문해 카스트 칠레 대통령 부인 마리아 피아 아드리아솔라 여사와 함께 전시관으로 이동하고 있다. 2026.7.31 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지]

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이미지 확대 기념 촬영하는 한-칠레 정상 부부 기념 촬영하는 한-칠레 정상 부부

(산티아고<칠레>=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령 부부와 호세 안토니오 카스트 대통령 부부가 30일(현지시간) 산티아고 대통령궁에서 선물교환식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다.

왼쪽부터 김혜경 여사, 이재명 대통령, 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령, 마리아 피아 아드리아솔라 여사. 2026.7.31

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김현우 서울시의원 “무학여고의 역사는 멈추는 것이 아니라 새로운 100년을 향해 이어집니다” 서울시의회 바로가기



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세줄 요약 김혜경 여사, 칠레 박물관서 원주민 유물 관람

친초로 미라·마푸체 조각 등 문화유산에 감탄

현지 환대 속 한국과 칠레의 공통 가치 확인

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이재명 대통령과 칠레를 공식 방문 중인 김혜경 여사가 30일 호세 안토니오 카스트 대통령의 부인 마리아 피아 아드리아솔라 여사와 함께 ‘콜럼버스 이전 시대 예술 박물관’을 방문해 양국의 역사와 문화에 대한 이해를 넓히고 우의를 다지는 시간을 가졌다.안귀령 청와대 부대변인에 따르면 1981년에 개관한 이 박물관은 칠레 원주민 문화인 마푸체와 라파누이를 비롯해 잉카, 마야, 아즈텍 등 중남미 전역의 콜럼버스 이전 시대 유물 1만여점을 소장하고 있다.김 여사는 아드리아솔라 여사의 환대에 사의를 표하며 “칠레 역사에 있어 뜻깊은 공간일 뿐만 아니라 중남미 전역의 선사와 고대 문화를 한자리에서 만나볼 수 있는 박물관에 초청해 주셔서 감사하다”고 말했다. 그러자 아드리아솔라 여사는 “제가 특히 좋아하는 곳에 함께 방문하게 되어 기쁘다”며 “역사적 가치와 아름다움을 지닌 유물을 통해 아메리카 원주민의 문화와 예술성을 소개할 수 있어 뜻깊게 생각한다”고 화답했다.특히 김 여사는 세계에서 가장 오래된 인공 미라로 알려진 친초로 미라와 칠레 원주민 가운데 인구 비중이 가장 높고 강한 정체성을 지닌 마푸체의 목조 조각 등을 살펴본 뒤 “유물들이 뛰어난 예술성을 갖췄을 뿐 아니라 자연과 공동체를 존중하는 세계관을 담고 있다는 점이 매우 인상적”이라고 평가했다.약 3000년 전부터 칠레 북부 아타카마 사막의 혹독한 기후로부터 원주민을 보호하기 위해 사용된 터번과 모자, 투구 등 다양한 머리 장식을 관람한 김 여사는 “지금 판매해도 될 정도로 아름답고 보존 상태도 좋은 것 같다”고 감탄하기도 했다. 이에 아드리아솔라 여사는 “문화유산을 체계적으로 보존하고 전시해 다음 세대에 온전히 전하기 위해 지속적으로 노력하고 있다”고 설명했다.관람을 마친 뒤 김 여사는 “마치 3000년 전을 직접 다녀온 것 같은 특별한 시간이었다”며 “칠레의 깊은 역사와 찬란한 문화를 돌아볼 수 있는 소중한 기회였다”고 소감을 밝혔다. 이어 “오랜 역사와 문화를 소중히 보존하고 이를 미래 세대에 전승하기 위해 노력하고 있다는 점에서 한국과 칠레는 공통된 가치를 지니고 있는 것 같다”고 덧붙였다.그러자 아드리아솔라 여사는 “콜럼버스 이전 시대의 문화와 예술을 함께 소개할 수 있어 매우 뜻깊은 시간이었다”며 “다음에 칠레를 다시 방문해 꼭 한 번 더 이곳을 찾기를 바란다”고 말했다.박물관을 나서는 길에서 현장을 찾은 어린이들과 관광객들이 두 여사에게 반갑게 인사를 건넸으며, 아드리아솔라 여사는 아이들에게 김혜경 여사를 “한국에서 온 손님”이라고 다정하게 소개했다고 안 부대변인이 전했다. 김 여사는 시민들과 밝게 인사를 나누며 따뜻한 환대를 받았다고 한다.한편 이 대통령과 김 여사는 30일 산티아고의 ‘한국의 거리’를 방문해 동포사회가 오랜 노력으로 이뤄낸 결실을 확인하고 시민들과 인사를 나눴다.한국의 거리는 산티아고 시내 한인회관과 한인 상가들이 모여 있는 파트로나토 지역의 약 600m 구간으로, 기존 거리의 명칭을 변경하는 방식으로 최근 지정됐다. 칠레한인회가 추진해 온 이 사업은 구청과 구의회의 승인 등 관련 절차를 거쳐 결실을 맺었으며, 이 대통령의 칠레 방문을 계기로 한국의 거리 지정에 힘이 실렸다고 전해졌다.산티아고 김진아 기자