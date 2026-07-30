李 “한·칠레 FTA 진화시켜야… 핵심 광물자원 협력도 강화”

李대통령 칠레 도착… 현지 인터뷰

이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 29일(현지시간) 칠레 산티아고의 한 호텔에서 열린 동포 만찬 간담회에서 어린이들에게 꽃다발을 전달받은 뒤 웃으며 인사를 나누고 있다.

산티아고 뉴스1

세줄 요약 한·칠레 FTA 현대화 추진 발표

디지털·AI·청정기술 반영 강조

핵심 광물 공급망 협력 강화

2026-07-31 5면

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칠레 공식 방문에 나선 이재명 대통령은 29일(현지시간) “한·칠레 간 자유무역협정(FTA)이 새로운 현실을 반영하도록 진화해야 한다”며 정상회담을 통해 양국 간 FTA를 현대화하겠다는 뜻을 밝혔다. 이 대통령은 이날 공개된 스페인 EFE 통신과의 인터뷰에서 “오늘날 경제는 디지털 무역, 인공지능(AI), 청정기술, 회복력 있는 공급망, 탄소 중립 전환을 중심으로 재편되고 있다”며 이처럼 말했다. 한국이 처음으로 2004년 FTA를 체결한 국가가 칠레였다. 이 대통령이 언급한 ‘한·칠레 FTA 현대화’는 체결 이후 20년 이상 시간이 흐른 만큼 각국이 원하는 추가 개방 품목을 살펴보겠다는 것으로 풀이된다.이 대통령은 이를 위해 “양국이 FTA 자유무역위원회를 재개하고, 협정 현대화에 대한 논의를 진전시키며, 회복력 있는 공급망 분야에서 협력을 강화함으로써 경제 파트너십을 한 단계 더 발전시키려고 한다”고 밝혔다.특히 이 대통령은 이번 FTA 현대화가 “단순히 무역 규범을 개정하는 데 그치는 것이 아니라, 비즈니스 기회를 창출하고 혁신을 지원하며 신산업 분야의 협력을 강화하는 데 목적이 있다”고 강조했다. FTA 개정 과정에 노동 기준과 성평등 분야 논의 등도 포함할 계획인 것으로 전해졌다. 이 대통령은 “(FTA 현대화에 대해) 확신을 갖는 이유는 한·칠레 관계가 어느 한 국가에 의존한 적이 없기 때문”이라며 “1962년 수교 이후 한국과 칠레는 상호 신뢰와 공동의 가치, 그리고 60여년에 걸쳐 공고히 다져진 제도적 기반을 바탕으로 우정을 쌓아왔다”라고 설명했다.이 대통령은 또 이번 칠레 방문 기간 양국이 광물 자원 파트너십 양해각서(MOU)를 체결할 것이라고 강조했다. 이 대통령은 “목표는 핵심 광물의 글로벌 공급망을 안정화하기 위해 협력하는 것”이라며 “칠레가 세계 최대 규모의 리튬 및 구리 매장량을 보유하고 있고, 한국은 안정적인 수요와 첨단 산업 기반을 갖춘 국가”라며 협력 필요성을 짚었다. 이와 관련해 양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 30일 청와대 온라인 정책홍보 프로그램 ‘팩트방앗간’에서 “2004년 칠레와의 FTA에서 자원 협력 MOU를 맺었는데 그동안 이것을 업그레이드하지 못했다”며 “대통령이 칠레에 가면서 자원 협력이 훨씬 업그레이드됐다”고 말했다.이 대통령은 인터뷰에서 “인프라, 방위 산업, 공공안전 및 해양 안전 등 양국의 상호 보완적인 강점 분야에서의 협력도 확대될 것”이라고 전했다. 또한 “2028년에 양국이 공동 개최하는 제4차 유엔 해양 총회의 성공적인 개최를 위해 칠레와 긴밀히 협력하기를 기대한다”고 했다. 이 대통령은 이날 칠레에 도착해 첫 일정으로 산티아고에서 동포 간담회를 열고 “칠레는 중남미 국가 중 제일 처음으로 대한민국 정부를 승인해 줬을 뿐만 아니라 대한민국 최초의 FTA 파트너”라고 양국의 인연을 소개했다.산티아고 김진아 기자