국민의힘 충남도당, 정용선 위원장 선출

세줄 요약 정용선, 국민의힘 충남도당 신임 위원장 선출

당원 주권·원외 지원·정책 도당 등 5대 과제 제시

2028년 총선 승리 위한 조직 혁신과 세대 교체 강조

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국민의힘 충남도당은 정용선 당진시 당협위원장(사진)이 중앙당 최고위원회 승인을 거쳐 신임 도당 위원장으로 선출됐다고 30일 밝혔다.정 신임 도당위원장은 “충남도당의 근본적 혁신으로 당원 중심의 강한 정당을 만들고 충남 보수의 재도약을 이끌겠다”고 밝혔다.그는 5대 핵심과제로 △당원 주권 실현 △원외 당협 지원 강화 △정책 중심 도당 구축 △원팀(One-Team) 리더십 확립 △2028년 총선 승리를 위한 조직 혁신 등을 제시했다.정 위원장은 “11개 당협과 당원들의 의견을 도당 운영의 최우선 기준으로 삼아 당원이 주요 당무 결정 과정에 참여하는 구조를 만들겠다”며 “현장의 민심을 중앙당에 적극 전달하는 당원 중심의 도당을 구축하겠다”고 강조했다.이어 “6·3 지방선거 결과를 면밀히 분석해 청년과 여성, 신진 세대가 주도하는 조직으로 개편하고 정치신인 육성 시스템을 구축해 2028년 총선 승리의 기반을 마련하겠다”고 했다.천안 이종익 기자