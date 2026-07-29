오세훈, 혹서기 맞이 경로당 방문

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-07-29 14:48
입력 2026-07-29 14:48
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오세훈 서울시장이 29일 서울 종로구 운니경로당을 방문해 어르신들과 인사하고 있다. 2026.7.29 이지훈 기자
오세훈 서울시장이 29일 서울 종로구 운니경로당을 방문해 어르신들과 인사하고 있다. 2026.7.29 이지훈 기자

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오세훈 서울시장이 29일 서울 종로구 운니경로당을 방문해 어르신들과 인사하고 있다.

이지훈 기자
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