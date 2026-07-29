정치 오세훈, 혹서기 맞이 경로당 방문 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/07/29/20260729500163 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-07-29 14:48 입력 2026-07-29 14:48 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 오세훈 서울시장이 29일 서울 종로구 운니경로당을 방문해 어르신들과 인사하고 있다. 2026.7.29 이지훈 기자 임규호 서울시의원, 상봉터미널 부지 50층 규모 개발 본격화… 2029년 준공 목표 서울시의회 바로가기 오세훈 서울시장이 29일 서울 종로구 운니경로당을 방문해 어르신들과 인사하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지