野 “연임 프로젝트 가동·더한 내란 획책·개헌 아닌 상납”

조정식 의장 ‘연임 개헌’ 일파만파

의장·청와대·민주당, 진화 안간힘

야권, 李대통령 ‘연임 없다’ 입장 요구

이미지 확대 정점식 국민의힘 원내대표가 28일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언 하고 있다. 안주영 전문기자

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 29일 국회에서 전날 ‘현직 대통령 연임 개헌은 국민 선택의 문제’라고 한 조정식 국회의장의 발언, 선관위 특검 등 현안과 관련해 기자회견하고 있다. 안주영 전문기자

이미지 확대 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저에서 공동언론발표를 마친 뒤 취재진을 향해 손가락 하트를 만들어보이고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 국민의힘, 조정식 연임 개헌 발언에 반발

이재명 대통령의 연임 불가 입장 요구

야권, 발언 배경에 ‘명심’ 개입 의심

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국민의힘은 조정식 국회의장의 ‘이재명 대통령 연임 개헌’ 거론에 29일 이 대통령을 향해 ‘연임은 없다’는 명시적 입장 표명을 요구했다.장동혁 국민의힘 대표는 이날 오전 국회 기자회견에서 “이재명 정권이 폭주를 멈추지 않고 있다. 급기야 어제 조정식 국회의장은 현직 대통령 연임 개헌을 끄집어냈다. 이재명 대통령이 장기 집권할 수 있도록 헌법까지 뜯어고치겠다는 것”이라며 “현행 헌법상 개헌을 한다 해도 이재명 대통령 연임은 불가능하다. 그러니 국민의 선택이라는 아전인수격 조건까지 갖다 붙였다. 어떻게든, 이재명 연임을 관철하겠다는 것”이라고 했다.야권은 조 의장의 발언에 ‘명심(이 대통령의 의중)’이 담겼다고 의심하고 있다. 장 대표는 “단지 조 의장 개인적인 의견이라고 생각하지 않는다”며 “조 의장은 불과 석 달 전까지 이 대통령의 청와대 정무특보였다. 국회의장 경선 출마 당시 구호는 ‘이재명 찐 동지, 이재명 대선 승리 설계자’였다. 이재명 대선 설계자가 이제 이재명 연임 설계자로 나선 것”이라고 주장했다.장 대표는 강훈식 대통령 비서실장이 이날 “현직 대통령 연임 제한은 흔들리지 말아야 할 역사적 합의”라고 수습에 나선 데 대해서는 페이스북에 “무슨 말이 이렇게 긴지 모르겠다”며 “필요한 건 딱 5글자 ‘연임은 없다’”라고 했다.정희용 사무총장은 페이스북에 “어떻게 현직 대통령의 연임 개헌 문제가 국민의 여론과 선택의 문제가 될 수 있느냐”며 “‘얼떨결에 평소 생각을 말한 것 같다’는 조 의장 측근의 해명은, 결국 이 대통령의 ‘연임 프로젝트’를 가동하겠다는 선언이나 다름없다”고 지적했다.박충권 수석대변인은 논평에서 “헌법 위에 ‘찐명’, 조 의장은 이 대통령 대변인인가”라며 “국회의장의 입에서 독재의 언어가 나온 것”이라고 지적했다. 박 수석대변인은 “헌법을 수호해야 할 국회의장이 헌법의 선을 넘나들며 대통령의 연임 가능성을 설파하는 ‘연임 전도사’로 나선 것”이라며 “국가 의전 서열 2위인 국회의장이 이 대통령과 민주당의 하수인을 자처한다면 그 자리에 앉을 자격이 없다”고 했다.4선의 김태호 의원은 “이제 군불 때기는 그만하고 이 대통령이 분명히 밝혀야 한다”며 “답하기 바란다”고 했다. 재선의 서범수 의원은 전날 “이건 개헌이 아니라 상납”이라며 “이재명 수령 동지를 향한 충성 서약치고도 도가 지나치다”고 지적했다.유승민 전 의원은 페이스북에 “입만 열면 야당을 내란당이라고 비하하더니 정작 자신들은 더한 내란을 획책하고 있다”며 “비상계엄에 동원된 군경 병력이 국회를 장악한 민주당 배지들로 바뀌었을 뿐 헌법 파괴라는 본질은 똑같다. 불과 얼마 전까지 자신의 정무특보를 지냈던 국회의장의 이 반헌법적 망언에 대해 이재명 대통령과 민주당은 자신들의 생각을 분명히 밝혀야 한다”고 요구했다.손지은 기자