‘소년공 케미’ 李대통령·룰라 “한·메르코수르 협정 미룰 수 없어”

한·브라질 공동성명 채택 ‘화기애애’

이미지 확대 어깨동무에 손하트까지 브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령과 룰라 다시우바 브라질 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령 관저에서 공동 언론 발표를 마친 후 손하트를 만들고 기념 촬영을 하고 있다.

브라질리아 뉴스1

세줄 요약 소년공 경험 공유, 두 정상의 강한 공감대 형성

한·메르코수르 협정 재개 위한 실무그룹 설치 합의

핵심광물 공급망·방산 협력 확대 방침

2026-07-29 5면

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이재명 대통령과 룰라 다시우바 브라질 대통령이 27일(현지시간) 수도 브라질리아에서 정상회담을 하고 양국 협력을 경제에서 안보까지 전 분야로 확대하는 공동성명을 채택할 수 있었던 바탕에는 어려웠던 소년공 시절을 극복하고 한 국가의 정상까지 오른 두 정상의 공감대가 있었다.룰라 대통령은 정상회담 후 공동언론발표에서 “어려서 고생을 한 사람들은 모든 기회 하나하나를 소중하게 여기는데 대통령님과 저 모두 굉장히 어렵게 자란 환경을 가지고 있다”고 말했다. 그러면서 “대통령님과 저는 극단적인 세력으로부터의 공격을 이겨내기도 했고 또 이러한 상황에서 저희는 대화와 존중을 바탕으로 한 이러한 사회를 만들어야 한다”며 한국과 이 대통령에 대한 애정을 드러냈다.룰라 대통령은 19세 때 금속 공장에서 일하다 왼손 새끼손가락을 잃은 경험이 있다. 이 대통령도 소년공 시절 팔을 다친 바 있어 양 정상은 소년공 출신으로 각 국가의 정상에 올랐다는 경험을 바탕으로 친분을 쌓은 바 있다.이 대통령 역시 소년공 경험을 언급하며 “내일 상파울루에서 대통령께서 젊은 시절 일했던 금속노조 사무실을 방문할 생각”이라며 “그곳에서 노동자의 현실을 잊지 않고 모든 사람이 더 나은 삶을 살 수 있도록 노력했던 룰라 대통령의 꿈을 한 번 더 생각해볼 것”이라고 화답했다.양 정상의 화기애애한 분위기는 시작부터 끝까지 이어졌다. 이 대통령이 정상회담을 위해 대통령궁에 도착하자 마중 나온 중절모 차림의 룰라 대통령이 이 대통령과 포옹한 뒤 웃으며 대화했고 양 정상은 다정하게 팔짱을 낀 채 대화하며 관저로 이동했다. 문화공연 및 리셉션 행사에서도 포옹과 손가락 하트는 계속됐다.한편 양 정상은 회담에서 올해 12월 제69차 메르코수르(남미 공동시장) 정상회의를 계기로 한·메르코수르 무역협정(TA) 협상 재개를 발표하기 위해 무역 기회와 민감성을 분석하는 한·브라질 양자 실무그룹 설립에 합의했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다. 실무그룹은 브라질 부통령과 김용범 청와대 정책실장이 각각 담당한다.메르코수르는 아르헨티나·브라질·파라과이·우루과이로 구성된 남미 관세동맹이다. 특히 남미 최대 경제블록이자 리튬과 니켈 등 주요 광물 자원이 풍부한 전략적 요충지다.이 대통령은 “통상 환경의 불확실성이 커지는 시대에 한국과 메르코수르 간 무역협정은 더는 미룰 수 없는 중요한 과제”라며 “양국이 진정한 전략적 동반자로 함께 나아가는 중요한 기반이 될 것”이라고 강조했다. 룰라 대통령도 “한국과 메르코수르 무역협정 협의를 재개하는 데 있어 장애물이 없도록 할 예정”이라며 “앞으로 우리 양국 관계가 더 신속하게 발전하기를 바란다”고 했다.양 정상은 브라질의 풍부한 핵심광물 자원과 한국의 첨단 산업·기술 역량을 연계해 희토류 등 핵심광물 공급망 전 주기에 걸친 호혜적 협력도 확대하기로 했다. 또 하반기 방산공동위원회를 출범하고 ‘군사·국방 비밀정보 보호 및 교환에 관한 협정’을 추진할 계획이다.상파울루 김진아 기자