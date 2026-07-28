鄭 “충청이 날 키워” 金 “당원 권리 보장” 宋 “부동산 정책 전환”

與전대 충청서 첫 당원 투표 돌입

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세줄 요약 충청권 권리당원 투표 시작, 전당대회 본격화

정청래 연고 부각, 김민석 당원 권리 강조

송영길 부동산 공급 확대와 정책 전환 주장

2026-07-29 4면

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더불어민주당 8·17 전당대회가 28일 충청권 권리당원 투표를 시작으로 본격적인 막을 올렸다. 초반 투표 결과가 전체 판세에 영향을 미칠 수 있는 만큼 당권주자들은 충청과 경남을 누비며 기선 제압에 나섰다.정청래(왼쪽) 후보는 충청 연고를 부각했고, 김민석(가운데) 후보는 온라인 투표 시스템 오류를 지적하며 당원 주권을 강조했다. 송영길(오른쪽) 후보는 부동산 정책의 전환을 촉구하며 ‘대안 제시형’ 리더십을 내세웠다.민주당은 이날 오전 9시부터 충남·충북·대전·세종 권리당원을 대상으로 온라인 투표에 들어갔다. 29일에는 부산·울산·경남(PK) 지역 투표가 시작된다. 충청권과 PK 투표 결과는 다음 달 1일과 2일 열리는 합동연설회에서 각각 발표된다.정 후보는 지역 연고를 앞세워 충청권 표심을 공략했다. 정 후보는 페이스북에 “충청이 낳고 대전이 키운 정청래”라고 적은 뒤 세종에 있는 고(故) 이해찬 전 국무총리의 묘역을 참배했다. 이 전 총리의 부인 김정옥 여사와 친청(친정청래)계 최고위원 후보(최민희·한민수·이성윤)들도 동행했다.정 후보는 세종 당원간담회에서 “이재명 정부를 반드시 성공시키고 이 대통령을 성공한 대통령으로 만드는 것이 이번 전당대회의 가장 큰 의미”라며 “그것을 할 사람이 정청래”라고 강조했다.PK 지역 투표를 하루 앞두고 경남을 찾은 김 후보는 삼성중공업 거제조선소에서 출근 인사를 한 뒤 창원으로 이동해 권리당원 특강을 진행했다. 김 후보는 “근거 없이 대통령과 정부를 비난·비판한다면 야당이건 진보 민주 세력 내 비난자이건 단호하게 비판할 것”이라며 ‘당정 일치’ 기조를 재차 강조했다.김 후보는 이날 충남·충북 지역 온라인 투표 시스템이 약 1시간 차질을 빚은 점을 언급하며 투표권 보장 문제도 꺼내 들었다. 그는 “이번 선거의 시작이 특정 후보와 연고가 강한 지역이라서 저에게 문제 제기 하라는 분도 있지만 별로 괘념치 않는다”면서도 “당 지도부와 선거관리위원회, 전당대회준비위원회가 매일 밤을 새워서라도 이 문제를 근본적으로 해결해야 한다”고 말했다.송 후보는 충주·청주·대전을 잇달아 방문하며 정책 역량을 부각했다. 그는 충주 당원 간담회에서 “당대표는 단순히 대통령을 뒷받침하기만 해서도 대통령과 각을 세워서도 안 된다”며 “부동산 (대책을) 이렇게 하다간 큰일 난다. 집권 1년이 지났는데 공급을 집중적으로 해야지, 세금 때리고 금융 규제만 해서 어떻게 집값을 잡나”라고 지적했다.서울 한지은·세종 반영윤 기자