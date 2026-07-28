조정식 “현직 대통령 연임 개헌, 국민 선택의 문제”

국회의장, 4년 연임 가능성 첫 언급
조정식 국회의장이 28일 현직 대통령 연임을 위한 개헌은 “주권자 국민의 선택 문제”라고 밝혔다. 정치권에서 한동안 잠잠했던 대통령 연임 개헌 문제에 대해 조 의장이 직접 현실화 가능성을 열어 둔 것이다. 조 의장은 선거 없는 내년이 ‘개헌의 적기’라고도 했다.
조 의장은 이날 국회에서 열린 취임 후 첫 기자간담회에서 ‘이재명 대통령의 임기 연장이 거론돼 야당이 개헌에 반대한다’는 취지의 질문에 “지금 이렇다 저렇다 얘기하기는 시기상조”라면서도 “주권자인 국민의 선택 문제라고 생각하고, 정치적 당사자들이 그것을 어떻게 합의하느냐에 달린 문제”라고 답했다.
또 “나중에 권력구조 개편이 이슈가 될 때, 개헌자문위원회나 개헌특위를 통해 의견이 다 수렴될 것”이라고 덧붙였다. 조 의장이 4년 연임제 개헌 필요성을 언급한 적은 있지만 현직 대통령의 연임 가능성에 대해 언급한 것은 처음이다.
더불어민주당은 현직 대통령의 연임 가능 개헌은 현실성이 없다는 입장을 밝혀 왔다. 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표는 지난 4월 “헌법 제128조는 임기 연임·중임을 위한 헌법 개정은 현 대통령에 대하여 효력이 없다고 명시하고 있다”고 했다.
다만 이 대통령과 가까운 조원철 법제처장은 지난해 국회에서 연임 개헌이 현직 대통령에게 적용되는지 여부에 대해 “결국 국민들이 결단해야 할 문제”라고 답한 바 있다. 또 이 대통령은 대선 후보 시절 관련 논란에 대해 “(현직 연임 개헌은) 국민들이 쉽게 용인하지 않을 거라 본다. 쉬운 일이겠나”라고 여지를 남기는 듯한 답을 했다.
조 의장은 간담회에서 개헌에 대한 의지를 재차 강조했다. 조 의장은 “선거가 없는 2027년이 개헌의 적기”라며 “강산이 네 번 바뀌면서 많은 영역에서 새로운 어젠다와 담론이 제기되었고, 추가 개헌을 통해 담아내야 할 여러 내용들이 있다”고 말했다.
조 의장은 의장 직속 헌법 개정자문위원회를 출범시켜 개헌 로드맵과 의제를 정리하고 여야 합의로 국회 개헌특별위원회를 구성하겠다고 밝혔다. 또한 국민이 직접 제시할 수 있는 국민 참여형 디지털 플랫폼도 구축하겠다고 설명했다.
조 의장은 민주당이 단독으로 추진하고 있는 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안과 필리버스터(무제한 토론) 요건 강화, 패스트트랙(신속처리안건) 기간 단축 내용을 담은 국회법 개정안에 대한 생각도 밝혔다. 그는 “검찰의 수사권 남용에 대한 폐해는 굉장히 오랫동안 제기되어 온 문제”라며 “그런 점에서 검찰개혁은 당연히 필요하고 검찰개혁의 기본 방향은 수사와 기소의 분리로 진행되어 왔다”고 말했다. 이어 “현재 법제사법위원회에서 논의 중인 만큼 끝까지 과정을 지켜보고 최종 판단을 할 것”이라고 부연했다.
국회법 개정안을 놓고는 “(필리버스터는) 정치적으로 악용이 되는 경우가 있었고 특히 여야 상임위에서 합의되어 올라온 민생경제법안에도 무더기로 필리버스터를 거는 건 적절치 않다”고 강조했다.
한편 조 의장의 ‘연임 개헌’ 거론에 야권은 즉각 반발했다. 장동혁 국민의힘 대표는 국회에서 “이 대통령이 연임 개헌을 추진한다면 그것이 바로 진정한 내란이 될 것”이라고 했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 페이스북에 “국민의힘은 이 대통령의 연임 구상이 포함되는 개헌 논의에는 일체 응하지 않을 것”이라고 했다.
김서호 기자
세줄 요약
- 현직 대통령 연임 개헌, 국민 선택 문제 제기
- 선거 없는 내년 개헌 적기, 자문위·특위 구상
- 야권 반발 속 민주당은 현실성 낮다 선긋기
2026-07-29 1면
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