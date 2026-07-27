‘멱살’ 권영진에 자진 탈당 권유…국힘 “불응 땐 최고 수준 징계”

정점식 “당 질서 바로잡는 계기”

권, 원내대표실 찾아가 뒷북 사과

윤리위 내부 갈등에 시간 걸릴 듯

이미지 확대 최근 국회 상임위원회 배정 결과에 항의하며 정점식 원내대표의 멱살을 잡아 논란을 일으킨 권영진(왼쪽) 국민의힘 의원이 27일 정 원내대표를 찾아가 사과하며 악수하고 있다.

뉴스1

세줄 요약 권영진 멱살 논란에 자진 탈당 권유

국민의힘, 불응 시 최고 수준 징계 예고

정점식 사과 수용, 당내 갈등은 확산

2026-07-28 8면

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국민의힘은 27일 국회 상임위원회 배정에 반발해 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 권영진(재선·대구 달서병) 의원에게 자진 탈당을 권하며 불응 시 ‘최고 수준의 징계’에 나서기로 했다. 권 의원은 이날 정 원내대표를 찾아가 대면 사과를 했다.국민의힘은 이날 오전 최고위원회에서 “제명을 포함한 최고 수준의 징계조치가 필요하다”고 의견을 모았다. 박성훈 수석대변인은 기자들과 만나 “이견 없이 이번 사안을 매우 엄중하고 강력하게 처벌해야 한다는 공감대를 이뤘다”며 “권 의원에 대한 자진 탈당 권유 의견과, 이 의견이 받아들여지지 않을 경우 신속히 윤리위를 소집해서 제명을 포함, 최고 수준의 징계조치 및 대국민 사과가 필요하다는 의견이 주를 이뤘다”고 전했다.최고위에 앞서 정 원내대표는 “지난주 일은 내 개인의 문제가 아니라, 보수 대표 정당 국민의힘의 문제”라며 “이번 일이 보수의 품격과 당의 질서를 바로잡는 계기가 돼야 한다”고 첫 입장을 밝혔다. 개인적으로 권 의원의 사과를 수용하는 것과 당내 논의 절차는 별개라는 취지다.권 의원은 오전 11시쯤 원내대표실을 찾아 정 원내대표에게 사과했다. 그는 “원내대표께서 사과를 흔쾌히 받아주셨다. 내 인생에서 너무나 큰 실수”라고 말했다. 자신의 거취에 대해서는 “생각을 해보겠다”고만 했다. 징계 절차가 개시된 후 탈당하면 5년간 복당 심사가 불가능한 만큼 권 의원도 거취를 고심 중인 것으로 전해진다.당 일각에서는 징계에 반대하는 목소리도 나왔다. 이날 최고위에 불참한 친한(친한동훈)계 우재준 청년최고위원은 페이스북에 “우리 지도부가 지금 윤리 규정을 이야기할 권위가 있는지 의문”이라며 “원내에서 해법을 찾아야 한다”고 주장했다.이와 관련해 앞서 박 수석대변인은 “(이 사건은) 당권파, 비당권파라는 왜곡된 프레임으로 봐서는 안 되는 사안”이라고 일축했다.다만 당 중앙윤리위원회에서 연일 내부 갈등이 폭발하면서 징계 논의가 빠른 시일 내 이뤄질지는 미지수다. 장동혁 대표의 ‘징계 정치’와 관련해 전날 윤리위원 1인이 추가로 사퇴하며 총 7명이던 윤리위원은 5명으로 줄었다.진실 공방과 폭로전도 계속되고 있다. 우종환 부위원장과 황경선 윤리위원은 이날 공개 성명을 내고 윤민우 위원장과 정경욱 위원을 겨냥해 “‘충성맹세용’ 당 대표 비난 징계기준안 발표에 대해 사과하라”고 요구했다. 지난해 가처분 인용 사태에 이어 윤리위의 신뢰도와 절차적 정당성까지 흔들리면서 전면 재구성이 필요하다는 요구도 나온다.손지은 기자