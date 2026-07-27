‘소년공’ 출신 두 대통령의 포옹…李대통령·룰라 정상회담

이 대통령 브라질 국빈 방문, 룰라와 조우

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(브라질리아=연합뉴스) 한상균 기자 = 브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저 앞 광장에서 열린 환영식에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령과 인사하고 있다. 2026.7.27

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(브라질리아=연합뉴스) 한상균 기자 = 브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저 앞 광장에서 열린 환영식에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령과 포옹하며 인사하고 있다. 2026.7.27

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이미지 확대 의장대 사열하는 이재명 대통령과 룰라 브라질 대통령 [브라질리아=뉴시스] 김진아 기자 = 브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일(현지 시간) 브라질 브라질리아 대통령관저 앞 광장에서 열린 공식 환영식에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령과 호잔젤라 다 시우바 여사와 의장대 사열을 하고 있다. 2026.07.27. bluesoda@newsis.com





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세줄 요약 브라질 국빈 방문, 룰라와 정상회담 시작

소년공 공통 경험 바탕으로 친밀한 포옹

전략적 동반자·통상 현안 심화 논의

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브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령이 27일(현지시간) 룰라 다시우바 대통령과 수도 브라질리아의 대통령궁에서 정상회담을 시작했다.빨간색과 흰색·파란색 사선 넥타이를 착용한 이 대통령과 연분홍 투피스를 입은 김혜경 여사가 이날 오전 대통령궁에 도착하자 밀짚모자를 쓴 룰라 대통령과 호잔젤라 여사가 이들을 맞이했다. 특히 이 대통령은 룰라 대통령과 포옹한 뒤 웃으며 대화했다. 이어 양 정상은 다정하게 팔짱을 낀 채 대화하며 관저로 이동했다.양 정상은 지난 2월 룰라 대통령이 방한했을 때도 포옹을 나누며 인사를 나눈 바 있다. 룰라 대통령은 19세 때 금속 공장에서 일하다 왼손 새끼손가락을 잃은 경험이 있다. 이 대통령도 소년공 시절 팔을 다친 바 있어 양 정상은 소년공 출신으로 각 국가의 정상에 올랐다는 경험을 바탕으로 친분을 쌓은 바 있다.이 대통령과 룰라 대통령은 이날 회담에서 지난 2월 서울에서 열린 회담에서 합의한 한 ‘전략적 동반자 관계’를 더욱 심화하는 방안을 논의할 것으로 보인다.앞서 이 대통령은 이날 공개된 브라질 일간지 오 글로보와의 서면 인터뷰에서 미 관세 관련 질문에 “WTO가 변화하는 통상 환경에 충분히 대응하지 못했다는 지적이 있는 것도 사실”이라고 말했다. 특히 “앞으로 세계무역기구(WTO)가 시대 변화에 맞게 개혁하고 기능을 강화해 나가는 것이 무엇보다 중요하다”고 밝혔다. 미국의 잇따른 관세 조치에 대한 국제적 대응 방안으로 WTO 기능 강화를 강조한 것이다.한·메르코수르(남미공동시장) 자유무역협정(FTA) 타결 가능성에 관한 질문에는 “회원국들과 긴밀히 협력하며 남아 있는 쟁점을 성실히 해결하고, 양측 모두에게 실질적 이익이 되는 높은 수준의 협정을 조속히 마무리할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 답했다.그러면서도 “시장 접근과 같은 상호 간 민감한 사안을 포함하고 있기에 구체적 타결 시점을 예단하기보다는, 상호 호혜적이고 균형 있는 결과를 도출하는 것이 무엇보다 중요하다”며 신중한 입장을 보였다. 메르코수르는 브라질·아르헨티나·파라과이·우루과이·볼리비아를 회원국으로 하는 남미 지역 경제 블록으로 1991년에 창설됐다.브라질리아 김진아 기자