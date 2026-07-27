정점식 “개인 아닌 당의 문제, 보수 품격 바로 잡아야”…권영진 ‘퇴출’ 불가피 가닥

23일 ‘멱살 사태’ 후 첫 공식 입장
정점식 “다시는 이런 일 발생 않아야”
“반드시 당의 실수 바로잡는 계기 돼야”
“국민의힘 원내대표로서 책무 다할 것”
정점식 국민의힘 원내대표는 27일 국회 상임위원회 배치 불만으로 정 원내대표의 멱살을 잡는 초유의 사태를 벌인 권영진(재선, 대구 달서병) 의원과 관련해 “다시는 이런 일이 발생하지 않도록 보수의 품격과 당의 실수를 바로잡는 그런 계기가 되어야 한다”고 말했다.
특히 정 원내대표는 “개인의 문제가 아닌 보수 대표 정당 국민의힘의 문제”라며 권 의원의 ‘개인적 사과’로 끝낼 일이 아니라는 점을 분명히 밝혔다. 권 의원의 출당과 징계 요구가 빗발치는 상황인 만큼 권 의원도 거취 고심에 들어갈 것으로 보인다.
지난 23일 사건 발생 후 처음으로 이날 국회에 나온 정 원내대표는 “존경하는 국민 여러분, 당원 동지 여러분 지난주 불미스러운 일로 인해 국민 여러분과 당원 여러분께 심려를 끼쳐드려 송구하게 생각한다”고 사과했다.
이어 정 원내대표는 “지난주 일은 제 개인의 문제가 아니라 보수 대표 정당 국민의힘의 문제”라며 “다시는 이런 일이 발생하지 않도록 원내대표로서 역할을 다해갈 것”이라고 밝혔다. 또 “지난 상황은 잊고 국민의 삶과 가까이, 대한민국의 정상화를 위해 원내대표의 책무를 다해가겠다”며 대여 협상 등 산적한 현안에 집중하겠다고 강조했다.
손지은·박효준 기자
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